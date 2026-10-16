La nueva flor de los Andes peruanos que lleva el nombre de Messi

Una nueva especie de planta descubierta en los Andes de Perú fue bautizada Salvia messii en homenaje a Lionel Messi. Se trata de un arbusto aromático con flores celestes y blancas que crece en laderas rocosas del centro-sur del país, entre los 2.000 y los 2.400 metros de altitud.

La especie pertenece a la familia de las lamiáceas, a la que también pertenecen la albahaca, la menta, el romero y la salvia común. La combinación de colores de sus flores, similar a la camiseta de la Selección argentina, inspiró a los investigadores a dedicarle su nombre al capitán campeón del mundo.

La descripción científica estuvo a cargo de Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú; Rolando Uría, investigador independiente en Argentina; y Jean Capcha-Ramos, de la organización Huarango Nature. El estudio fue publicado en la revista especializada Phytotaxa.

Además de describir las características que distinguen a esta planta de otras especies cercanas, los investigadores advirtieron sobre su situación de conservación. Debido a su distribución geográfica restringida, la Salvia messii fue clasificada como una especie en peligro de extinción.

El hallazgo también pone el foco en la importancia de los ambientes de transición que rodean los bosques relictos de los Andes occidentales peruanos, considerados áreas relevantes para la diversidad vegetal y la aparición de especies endémicas.

Para Claudio Bertonatti, investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides y de la Fundación Azara, estos homenajes reflejan el vínculo entre la ciencia y la cultura. Según explicó, los investigadores también están atravesados por valores y pasiones sociales, y el reconocimiento a figuras como Messi permite perpetuar su nombre en la nomenclatura científica.



No es la primera vez que una especie recibe una denominación vinculada al futbolista argentino. Entre los ejemplos figuran el hongo Cercopemyces messii, hallado en el Parque Nacional Baritú, en Salta; la araña patagónica Acanthogonatus messii; la lagartija de la Puna Liolaemus messii; el cóndor prehistórico Vultur messii y el braquiópodo fósil Discinisca messii.

Así, el apellido del capitán argentino vuelve a quedar registrado en la ciencia, esta vez en una planta andina cuyas flores celestes y blancas inspiraron un homenaje que también llama la atención sobre la necesidad de proteger su hábitat.