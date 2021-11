Por Gabriel Rodriguez

El diputado nacional electo Facundo Manes afirmó hoy que el «supuesto» acuerdo al que convoca el Gobierno está motivado por «la necesidad y no por la convicción», aunque señaló que se necesita un entendimiento que «estabilice al país».

En ese sentido, Manes pidió cerrar un acuerdo que «estabilice al país» y que «convoque a todos los argentinos».

«Necesitamos consensuar una visión común y un plan estratégico que nos involucre a todos. El último, fue la reconstrucción democrática, pero para eso necesitamos un clima de época y recuperar la confianza», afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Otero para Radio Metro.

A la vez, el neurocientífico desestimó el llamado al diálogo del Gobierno y sostuvo que está motivado por «la necesidad» y no por «la convicción».

En el mismo sentido, manifestó que «no ve el componente de confianza necesario» para entablarlo.

«En segundo lugar, no veo que haya un para qué claro, y tercero, deberíamos saber con quién dialogar», disparó Manes.

Por su parte, el referente de Juntos destacó la tarea de la coalición en los comicios del domingo e hizo foco en el lugar que ocupa el radicalismo.

«La coalición de 2015 al 2019 es historia, ahora hay otra, con un radicalismo de pie, con ganas de liderar, que va a convocar desde el centro», sostuvo, y añadió que enfrentan el desafío de ampliarla.

Por último, hizo énfasis en los resultados del domingo, y en la buena elección de la oposición que se impuso por amplio margen por sobre el Gobierno.

«El Gobierno no ganó. El resultado del domingo fue claro, Juntos por el Cambio sacó casi diez puntos, por sobre un peronismo unido», afirmó, y concluyó: «Aunque hubiese sido una victoria, que no lo fue, no hay nada para festejar, no es momento para vencedores y vencidos, ni para irritar al resto de la gente que no opina como uno. Es tiempo para construir una unión nacional».

Manes diagnosticó al Presidente con «anosognosia»

Al expresar su «sorpresa» por el festejo convocado por Fernández tras las elecciones que «no ganó», lo diagnosticó clínicamente con una «anosognosia», y resaltó: «Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó».

«El Presidente tiene anosognosia», advirtió el diputado electo, y explicó que el caso se conoce «en la neurología y algo que significa no reconocer el problema».

«Cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación», indicó el especialista.

Seguidamente, Manes aseguró: «Detrás de un Presidente que llama a festejar un triunfo que no fue, hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas».