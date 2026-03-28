28 marzo, 2026

Maduro y Cilia Flores ante la Justicia de Nueva York: la defensa pierde su primer intento de cerrar el caso

m24digital 26 marzo, 2026 0

La justicia de Nueva York rechazó desestimar el caso contra Maduro, quien se presentó a su segunda audiencia más delgado y con uniforme de cárcel junto a su esposa Cilia Flores. El juez cuestionó el congelamiento de fondos venezolanos que impide al exmandatario financiar su defensa.

Por Alejo Pombo

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentaron este jueves en los tribunales de Nueva York para la segunda audiencia del juicio por narcotráfico y conspiración armada que enfrentan en Estados Unidos. La defensa intentó que el caso fuera desestimado, pero el pedido fue rechazado.

Ambos ingresaron a la sala con uniformes de cárcel y audífonos para seguir la traducción. Según la agencia AP, Maduro entró sonriente y saludó a su equipo legal, aunque se lo notó más delgado y serio que en la primera audiencia celebrada en enero. Los abogados informaron que Flores se encuentra con problemas de salud y aguarda el resultado de un ecocardiograma.

El juez federal Alvin Hellerstein realizó una consideración que podría tener implicancias más amplias: afirmó que no considera a Maduro «una amenaza para la seguridad nacional» de Estados Unidos, dado que se encuentra detenido en el país. Esa definición impacta directamente sobre las sanciones que Washington mantiene sobre el exmandatario y sobre los fondos venezolanos congelados que, según la defensa, impiden costear su propia representación legal. El juez expresó dudas sobre la legalidad de ese congelamiento.

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