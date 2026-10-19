Macron promete llevar ante la Justicia a los responsables de los disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el domingo 18 de octubre que quienes participaron en los actos de violencia registrados durante las protestas en Francia deberán rendir cuentas ante la Justicia. En un mensaje televisado, condenó los saqueos, los ataques contra las fuerzas de seguridad y los daños a edificios públicos, tras un fin de semana marcado por enfrentamientos en distintas ciudades.

“Los que intentaron derribar la República tendrán que responder”, afirmó el mandatario. También expresó su indignación por las imágenes de los incidentes y sostuvo que “nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”.

Las movilizaciones habían comenzado con reclamos por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Cientos de miles de personas participaron de las marchas, muchas de ellas pacíficas, aunque en varias localidades se produjeron enfrentamientos, incendios y saqueos.

El Gobierno revisará los fallos de seguridad

Macron anunció que se revisará el trabajo de los servicios de inteligencia y la preparación de las fuerzas de seguridad para determinar por qué no se anticipó la magnitud de los incidentes. El objetivo, según el mandatario, es identificar posibles fallas y evitar que se repita una situación similar.

El Gobierno también prevé reforzar la protección de edificios públicos y comercios afectados, además de coordinar asistencia para las comunidades perjudicadas. Las autoridades locales podrán evaluar restricciones a determinadas concentraciones cuando consideren que existe un riesgo para la seguridad.

Miles de detenidos y presión política

Los disturbios dejaron miles de personas detenidas, agentes heridos y graves daños materiales. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Limoges, donde un incendio destruyó gran parte del histórico ayuntamiento. También se registraron saqueos y enfrentamientos en París, Marsella, Lyon y otras ciudades.

La respuesta de las autoridades quedó bajo cuestionamiento por la falta de previsión y la capacidad de contener los ataques. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció fallas en la anticipación de los incidentes y presentó su renuncia, pero Macron la rechazó el lunes 19 de octubre y le encomendó continuar al frente de la gestión de seguridad.

En medio de la tensión social, el presidente buscó diferenciar los reclamos de los manifestantes pacíficos de los actos delictivos. La investigación sobre los disturbios y las decisiones que adopte el Gobierno serán claves para determinar responsabilidades y definir cómo responder ante futuras movilizaciones.