Boca viajó a Brasil con Paredes y una delegación completa

Boca Juniors viajó a Río de Janeiro para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Leandro Paredes es la principal novedad de la convocatoria tras recuperarse de un desgarro. Arruabarrena decidió trasladar a todo el plantel para afrontar el partido del martes en el Maracaná.

Boca Juniors confirmó la lista de convocados para la revancha ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, con Leandro Paredes como principal novedad. El mediocampista se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho y viajó a Río de Janeiro, aunque su presencia en el partido dependerá de su evolución física.

El encuentro se disputará este martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná. El Xeneize necesita revertir la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera para mantener sus chances de acceder a la final del certamen continental.

La decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena fue convocar a todo el plantel profesional, incluidos los futbolistas que atraviesan distintas etapas de recuperación. La delegación quedó integrada por 33 jugadores y viajó a Brasil con la intención de afrontar el compromiso con el grupo completo.

La evolución de Paredes, la principal incógnita

El capitán sufrió la lesión muscular durante el partido ante Instituto y se perdió el primer cruce de la serie. Desde entonces, trabajó para acelerar su recuperación y llegar en condiciones al encuentro decisivo.

Su inclusión en la convocatoria alimentó las expectativas de los hinchas. Según reportes publicados antes de la revancha, el volante evolucionó favorablemente y tenía posibilidades concretas de jugar, aunque la decisión final quedaba sujeta a la evaluación del cuerpo técnico.

Los lesionados que viajaron con el plantel

Además de Paredes, la nómina incluyó a Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes continúan con sus respectivas recuperaciones. La decisión de trasladar a los futbolistas lesionados respondió a la intención de que todo el grupo acompañara al equipo en una instancia clave de la temporada.

En el mediocampo fueron convocados Rodrigo Battaglia, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón y Joaquín Ruiz, entre otros.

Para el ataque, Arruabarrena incluyó a Miguel Merentiel, Ángel Romero, Sebastián Villa, Leonel Flores, Milton Giménez y Enner Valencia. La lista también contempló alternativas para la defensa y el arco.

Con la serie en desventaja, Boca buscará una victoria en Río de Janeiro que le permita igualar el global y mantener vivo el objetivo de llegar a la final de la Copa Sudamericana.