Antonia Macri celebró sus 15 con una fiesta llena de sorpresas

Antonia Macri celebró sus 15 años con una fiesta en Buenos Aires junto a familiares y amigos. Mauricio Macri y Juliana Awada compartieron imágenes de la noche, incluida una foto familiar junto a sus dos hijas. Los vestidos, la música y una sorpresa desde la cabina del DJ fueron algunos de los detalles del festejo.

Antonia Macri celebró sus 15 años con una fiesta en Buenos Aires el sábado 17 de octubre, acompañada por familiares y amigos. Mauricio Macri y Juliana Awada compartieron imágenes de la noche en sus redes sociales y sorprendieron con una fotografía junto a la adolescente y su hermana mayor, Valentina Barbier, meses después de anunciar su separación.

“¡15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte, hija. ¡Te amo!”, escribió el expresidente en Instagram, donde publicó distintas postales del festejo. En algunas imágenes se lo vio bailando con su hija y disfrutando de la música; en otra, apareció junto a la cabina del DJ, con micrófono en mano.

Awada también compartió momentos de la celebración. Primero publicó una fotografía junto a Antonia y luego mostró una imagen familiar en la que posaron los cuatro. En otra historia, acompañó una foto con sus dos hijas con un mensaje dedicado a la maternidad: “Qué feliz me hacen, amo ser su mamá”.

Los looks de Antonia, Juliana y Valentina

Para la ocasión, Antonia eligió un vestido blanco largo, ceñido al cuerpo, con breteles finos, bordados y detalles brillantes. El diseño incluyó transparencias sutiles y un estilo elegante para una noche que tuvo varios cambios de vestuario.

Juliana Awada lució un vestido negro de alta costura diseñado por Javier Saiach, con encaje floral, transparencias y una falda larga de tul. Valentina Barbier, por su parte, optó por un diseño en tono bronce, con lentejuelas, escote halter y espalda descubierta.

La fiesta también incluyó una entrada sorpresa desde la cabina del DJ, uno de los momentos destacados de la noche. Las imágenes difundidas por Macri mostraron al exmandatario participando de la celebración y compartiendo la pista con su hija.

El primer festejo fue en París

Antonia cumplió años el 10 de octubre y recibió sus 15 durante un viaje a París junto a su madre y su hermana. Desde Francia, Awada había publicado fotografías de la celebración y le dedicó un mensaje a la adolescente: “¡Felices 15 años, mi amor! Qué orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos. Te amo”.

Una semana después, la familia volvió a reunirse en Buenos Aires para una fiesta con más invitados. Las publicaciones permitieron conocer algunos detalles de la celebración y mostraron a Mauricio Macri y Juliana Awada compartiendo el festejo familiar pese a su separación.