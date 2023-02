Macri salió a respaldar la candidatura de Larreta con un mensaje en las redes sociales

El ex Presidente publicó un breve texto en su cuenta oficial de Instagram, pocas horas después de que el Jefe de Gobierno porteño lanzara su postulación para las próximas elecciones.

Por Ale Pombo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó en las últimas horas que competirá por la presidencia en las próximas elecciones nacionales y, poco después del anuncio, Mauricio Macri —quien todavía no definió de manera oficial si buscará una nueva gestión en Casa Rosada— emitió un comunicado en el que respaldó la decisión. “Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia”, señaló el ex mandatario.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Macri agregó: “Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca”.

En las últimas horas, Rodríguez Larreta había puesto en palabras algo que toda la política daba por hecho: este año será uno de los postulantes a la Presidencia de la Nación.

Para hacerlo, el jefe de Gobierno de la Ciudad apeló a dos publicaciones en redes sociales para oficializar su lanzamiento. Ayer posteó una foto del kilómetro 0 de la ruta 40 con el mensaje “es hora de animarnos a transformar el país para siempre”. Hoy fue más explícito con un video grabado en el mismo lugar, frente al faro de Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, a 133 kilómetro de Río Gallegos, cuna del kirchnerismo.

En este sentido, Macri —quien todavía no anunció si será o no candidato a la presidencia— completó en su mensaje: “Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante. Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos”.

El posteo del ex mandatario estuvo acompañado por una foto en la que se lo ve a él acompañado por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta deberá enfrentar un primer escollo muy complejo para llegar a las elecciones generales que se realizarán probablemente en octubre —el calendario aún no fue confirmado— y es la interna de la coalición que integra, Juntos por el Cambio.

Allí emergen otros candidatos fuertes que aspiran al mismo sillón que él, entre ellos la presidente del PRO, Patricia Bullrich, quien ha mantenido un discurso belicoso que ha elevado la tensión en la previa de las PASO. También se apuntan en la carrera presidencial María Eugenia Vidal, que ayer se mostró con Macri, el radical Gerardo Morales y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En este escenario, la principal incógnita es qué hará Macri, que por ahora da señales ambiguas y reparte fotos con todos los dirigentes anotados en la línea de largada.

Si Rodríguez Larreta logra sortear la interna, lo espera otra elección muy compleja, contra otros dos espacios que son muy competetivos de acuerdo a las encuestas: el Frente de Todos —que también deberá dirimir una interna compleja— y la Libertad Avanza, que llega con el diputado Javier Milei como único candidato.