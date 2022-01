Por Alejo Pombo

El ex presidente Mauricio Macri subió hoy una imagen en negro en su cuenta de Twitter, aludiendo así a los cortes de luz registrados en el AMBA, y pidió a sus seguidores que repliquen esa foto en la red social.

«Retuit», fue la palabra que escribió el ex mandatario junto a la imagen en negro, pidiendo así que se viralice esa foto como símbolo de protesta o rechazo a los cortes del suministro de energía que afectan a la Ciudad y el Gran Buenos Aires en medio de la ola de calor.

Tanto Macri como otros dirigentes de Juntos por el Cambio responsabilizan al oficialismo por la «falta de inversiones» y el congelamiento tarifario de los servicios públicos, lo cual identifican como los hechos que desencadenan los cortes de luz en verano.

Durante la gestión de Cambiemos se produjo una fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos para «sincerarlas», aunque en las filas del espacio destacan que en los años de esa gestión los cortes de energía disminuyeron considerablemente en comparación a los de los años del kirchnerismo.

En ese marco, la diputada María Eugenia Vidal también utilizó Twitter para criticar al Gobierno por los cortes: «Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos».

Por su parte, su colega de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy lamentó en Twitter: «Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona».

El diputado de la misma fuerza Mario Negri se extendió más sobre el tema: «El populismo energético tiene patas cortas. NO ES GRATIS congelar tarifas por 2 años, intervenir los entes y regalar la energía. Congelar tarifas se paga con más cortes, peor servicio y al costo más alto: no tener energía cuando más la necesitas».

«En 2021 se gastaron cierro USD 11 mil millones (2,5% PBI) de subsidios a la energía y si todo sigue igual en 2022 superarán los USD 15 mil millones. Este gobierno multiplicó por 3 los subsidios a la energía. ¡Los resultados están a la vista!», prosiguió.

El dirigente cordobés finalizó: «Sr. Presidente termine con esta política energética irresponsable y facilista que somete a condiciones inhumanas a gran parte de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales».

Otro diputado del espacio, Gerardo Milman, sostuvo: «El Gobierno viene con el cuento de la Soberanía energética para estatizar las empresas y que las maneje La Cámpora. En vez de solucionar los problemas de la ciudadanía, crean la trampa para convertirla en relato».

«Golpes de calor, cirugías suspendidas, enfermos cardíacos subiendo diez pisos por escalera, choques en las esquinas sin semáforos. Sigamos cuidándonos. Argentina Presidencia», ironizó, por su parte, su colega Fernando Iglesias.