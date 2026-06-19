Cayó cuando intentaba escapar tras un brutal ataque a su pareja

Un joven de 25 años fue detenido en Jáchal tras intentar prender fuego a su pareja durante una discusión. La rápida intervención de la madre de la víctima evitó el ataque y permitió que la joven escapara. La Justicia lo investiga por tentativa de femicidio y amenazas.

Un joven de 25 años fue detenido en la localidad sanjuanina de Jáchal acusado de intentar asesinar a su pareja de 20 años al rociarla con alcohol e intentar prenderla fuego durante una discusión. La intervención de la madre de la víctima resultó clave para evitar el ataque y permitió que la joven escapara ilesa de la vivienda.

El episodio ocurrió el miércoles al mediodía en una casa del barrio Virgen de Fátima. De acuerdo con la investigación judicial, la pareja mantenía una discusión cuando el acusado tomó un recipiente con alcohol y lo arrojó sobre la joven con la aparente intención de incendiarla.

Según las actuaciones incorporadas al expediente, el hombre tomó luego un encendedor y avanzó para concretar la agresión. Sin embargo, la madre de la víctima, que se encontraba en el domicilio, intervino de inmediato y logró interponerse entre ambos.

Esa reacción permitió que la joven abandonara la vivienda y buscara resguardo mientras se daba aviso a las autoridades. La rápida acción de la mujer fue determinante para impedir que el hecho terminara en una tragedia.

Tras el ataque frustrado, el acusado reunió algunas pertenencias en un bolso y abandonó la casa con la intención de escapar antes de la llegada de la Policía.

Sin embargo, efectivos de la Policía de San Juan desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizarlo a pocas cuadras del lugar. El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos realizados en la vivienda, los investigadores secuestraron el envase de alcohol y el encendedor presuntamente utilizados durante el ataque. Ambos elementos fueron incorporados como prueba en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte, conducida por el fiscal Gastón Salvio. Los peritajes y testimonios recolectados serán fundamentales para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género, figura contemplada dentro de los delitos de femicidio en grado de tentativa. Además, al acusado se le atribuye el delito de amenazas de muerte en concurso real.

El caso volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género en Argentina. Según los últimos informes del observatorio de la organización La Casa del Encuentro, cada año se registran decenas de intentos de femicidio que, en muchos casos, son evitados gracias a la intervención de familiares, vecinos o fuerzas de seguridad.

Mientras avanza la investigación, el detenido permanece alojado bajo custodia judicial y en las próximas horas podría ser sometido a una audiencia para definir su situación procesal.