Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones en un debate clave

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron un duro debate televisivo a una semana del balotaje en Brasil. Los candidatos intercambiaron acusaciones por presuntos casos de corrupción, cuestionaron a sus entornos familiares y expusieron sus diferencias sobre seguridad pública y crimen organizado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron el domingo 18 de octubre un tenso debate televisivo en São Paulo, a una semana del balotaje presidencial. El encuentro, transmitido por la cadena Band, estuvo marcado por acusaciones de corrupción, cuestionamientos a sus familiares y diferencias sobre cómo enfrentar al crimen organizado.

El intercambio fue el primer cara a cara entre ambos candidatos durante la campaña para la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre. Los dos habían quedado al frente de la primera votación, con el 47,03% de los votos válidos para Flávio Bolsonaro y el 45,16% para Lula.

Acusaciones cruzadas y cuestionamientos familiares

Uno de los principales focos de confrontación fue la situación de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente. Flávio Bolsonaro lo vinculó con personas investigadas por la Justicia y mencionó a la abogada Roberta Luchsinger, investigada por la Policía Federal en una causa relacionada con presuntas irregularidades.

Lula respondió que la investigación corresponde a las autoridades judiciales y sostuvo que su hijo deberá declarar ante ellas. También cuestionó a Eduardo Bolsonaro, hermano de su adversario, por sus actividades desde Estados Unidos.

Durante el cruce, el senador recurrió a la expresión «corruPTo» para asociar al Partido de los Trabajadores (PT) con casos de corrupción. Lula, por su parte, acusó a Flávio de mentir y cuestionó los antecedentes de su espacio político.

La controversia por la película sobre Jair Bolsonaro

Otro de los momentos más tensos giró en torno a Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, y a la película Dark Horse, centrada en la figura del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula pidió explicaciones sobre un presunto pedido de 134 millones de reales relacionado con la producción cinematográfica. Flávio defendió el proyecto y aseguró que ya había dado explicaciones sobre el asunto, aunque el intercambio no logró cerrar la controversia.

El caso se convirtió en uno de los principales temas de la confrontación, con acusaciones mutuas sobre los vínculos entre dirigentes políticos, empresarios y personas bajo investigación.

Seguridad pública y crimen organizado

La política de seguridad también ocupó un lugar central. Flávio Bolsonaro prometió impulsar una respuesta más dura contra las organizaciones criminales y planteó clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias como organizaciones narcoterroristas.

El senador sostuvo que buscará recuperar territorios urbanos y establecimientos penitenciarios controlados por grupos delictivos.

Lula defendió una mayor participación del Gobierno federal en la seguridad pública y respaldó una reforma constitucional para ampliar las competencias nacionales en esa materia. El mandatario cuestionó la falta de coordinación entre los estados y la Nación en la lucha contra la delincuencia.

Una campaña polarizada antes del balotaje

El debate se desarrolló en un escenario de fuerte polarización, con ambos candidatos intentando consolidar sus apoyos antes de la votación definitiva. Flávio Bolsonaro busca suceder a Lula y prolongar la influencia política de su padre, mientras que el actual presidente aspira a obtener un nuevo mandato.

La campaña entra así en su tramo final, con otro debate previsto para el viernes 23 de octubre, organizado por TV Globo, dos días antes de que los brasileños vuelvan a las urnas.