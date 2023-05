Luis D´Elía contra Cristina Kirchner: «No podemos estar en esa plaza porque la señora no nos invitó»

Por Ale Pombo

El líder de MILES, Luis D´Elía, cuestionó el acto que realizará la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Plaza de Mayo y afirmó que estará «muy alejado del espíritu heroico y fundacional de Néstor Kirchner».

«Es la Plaza de La Cámpora por las listas únicas sin paso con (Sergio) Massa-(Eduardo) Wado (De Pedro) a la cabeza que serán proclamadas el día 10/6, que entran los 10 mil millones de dólares del FMI», sostuvo el dirigente social.

A través de su cuenta de Twitter, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social lanzó: «Plaza muy alejada del espíritu heroico y fundacional de Néstor Kirchner».

Además, para cuestionar el acto en el tradicional espacio verde porteño, D´Elía realizó un video desde la Plaza de Mayo y consideró que estará en el homenaje «lo que queda del kirchnerismo».

«Me hubiese gustado mucho estar en esta plaza», expresó el líder de MILES, quien recordó que aquel 25 de mayo de 2003 eran «un puñadito».

«Hoy no podemos estar en esta plaza porque la señora no nos invitó. La misma que se juntó con la jefa del Comando Sur (de Estados Unidos, Laura Richardson), que visita la Embajada americana, la misma que se junta a reflexionar con la (Fundación) Mediterránea, hace reuniones con (el directivo del Grupo Clarín Jorge) Rendo, o lo manda a (el ministro del Interior, Eduardo) Wado (De Pedro) a sacarse fotos con (el sindicalista Luis) Barrionuevo. Esa no es Cristina: es lo que queda del kirchnerismo», concluyó.