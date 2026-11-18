La integrante de Bandana declaró durante casi dos horas en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez. Al salir de tribunales, habló de la tristeza que le provoca recordar lo vivido y describió el vínculo como una relación tóxica.

Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez e integrante de Bandana, declaró este martes 17 de noviembre ante la Justicia en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género, lesiones y privación ilegítima de la libertad. Tras prestar testimonio durante casi dos horas, la cantante habló con la prensa y expresó la angustia que le provoca atravesar el proceso.

“Estoy bastante mal”, había manifestado antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Al salir de la audiencia, reconoció que recordar lo ocurrido fue especialmente difícil: “Fue terrible recordarlo”.

La artista también describió la tristeza que le genera el desenlace de la relación. “Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo”, expresó. Consultada sobre cómo definiría el vínculo, lo calificó como una relación tóxica y aclaró que no siente resentimiento hacia su expareja.

“Es alguien a quien he querido mucho. Jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla”, sostuvo. Durante su testimonio también habló de las dificultades para reconocer la violencia dentro de la pareja y de cómo las discusiones, según relató, fueron escalando desde los insultos hasta las agresiones físicas.

La causa se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11. García Gómez permanece detenido en el penal de Ezeiza y está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas, por hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2025. En caso de ser condenado, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

Uno de los aspectos particulares del expediente es que el juicio avanzó aunque Fernández no se constituyó como querellante ni impulsó directamente la acción penal. La continuidad del proceso fue respaldada por la Justicia a partir de los informes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que identificaron una situación de alto riesgo y elementos que justificaban la intervención judicial.

Los hechos que dieron origen a la causa tuvieron un episodio clave en octubre de 2025, cuando la Policía intervino en el departamento de Palermo donde se encontraba la cantante y detuvo a García Gómez. El acusado, que ya había hecho declaraciones durante la investigación, se negó a declarar en la primera audiencia del juicio.