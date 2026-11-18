Jensen Huang aseguró que aceptaría volver a dirigir Nvidia si el directorio considera que es lo mejor para la compañía. El empresario renunció la semana pasada en medio de un escándalo por sus relaciones personales y las sospechas sobre posibles vínculos con la inteligencia china.

Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, manifestó que está dispuesto a regresar a la conducción de la compañía, apenas días después de haber renunciado en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales y las sospechas sobre los vínculos de una de las mujeres involucradas con los servicios de inteligencia de China.

En sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo, Huang aseguró que recibió numerosos pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes para que vuelva. “Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y volver como CEO”, expresó en una entrevista con Financial Times.

El empresario también reconoció haber cometido errores en su vida personal y asumió la responsabilidad por las consecuencias que provocaron. Además, se comprometió a colaborar con la investigación independiente que lleva adelante la junta directiva para esclarecer los hechos.

La controversia se desató tras conocerse su relación con Alice Huang, una empresaria vinculada a Megaspeed, compañía de computación en la nube investigada por un presunto desvío de chips avanzados de Nvidia hacia China. Según las versiones difundidas por medios estadounidenses, las autoridades sospechan que la mujer habría tenido vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

La renuncia de Huang fue aceptada por el directorio el 11 de noviembre y se hizo efectiva de inmediato. El empresario había conducido Nvidia durante 33 años y también dejó su lugar en la junta directiva. En su reemplazo, la compañía designó como CEO interina a Colette Kress, quien continuará desempeñándose como directora financiera mientras se desarrolla la búsqueda de un sucesor permanente.

Sin embargo, la posibilidad de un regreso no parece contar con el respaldo del directorio. Según Financial Times, la conducción de Nvidia no tendría previsto restituirlo y mantiene abierto el proceso para encontrar un reemplazante, con candidatos internos y externos.

La crisis también llevó a la empresa a crear un comité para supervisar las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología. El caso puso bajo escrutinio los mecanismos de control interno de Nvidia y los posibles riesgos para la seguridad vinculados a sus operaciones con China.

Mientras tanto, la eventual restitución de Huang comenzó a sumar apoyos entre empleados, inversores y referentes del sector tecnológico. La decisión final, sin embargo, permanece en manos del directorio, que deberá definir quién conducirá de manera permanente a uno de los principales fabricantes mundiales de chips para inteligencia artificial.