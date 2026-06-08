Emoción total: Lali homenajeó al Indio Solari en River

Lali Espósito agotó el estadio Monumental y protagonizó el show más grande de su carrera. Con invitados como Kylie Minogue, Miranda!, Duki y Dillom, la cantante cerró una noche histórica con un emotivo homenaje al Indio Solari y una versión multitudinaria de “Jijiji”.

Lali Espósito realizó este sábado el show más convocante de su carrera al agotar el estadio Monumental de River Plate en una noche que reunió a más de 80 mil personas, invitados internacionales y un emotivo homenaje final al Indio Solari. La cantante presentó un espectáculo de más de tres horas con una puesta de gran despliegue visual y repasó las distintas etapas de su trayectoria musical.

La artista abrió el recital con “Diva” y desató una euforia inmediata entre miles de seguidores que colmaron el estadio desde temprano. El concierto formó parte de un fin de semana histórico para el pop argentino, ya que este domingo Lali volverá a presentarse en River con entradas completamente agotadas.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de la cantante australiana Kylie Minogue, principal invitada internacional del evento. La artista compartió escenario con Lali en una colaboración que sorprendió al público y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

La lista de invitados también incluyó a Miranda!, Duki y Dillom, quienes participaron en distintos tramos del recital. Cada aparición elevó el clima de fiesta dentro de un Monumental transformado en una gran pista pop, con pantallas gigantes, coreografías, cambios de vestuario y una producción de nivel internacional.

Hacia el cierre, Lali eligió homenajear al Indio Solari, fallecido el viernes a los 77 años. Junto a todos los artistas invitados interpretó fragmentos de “Jijiji”, uno de los himnos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El estadio completo acompañó el momento cantando “No vayas a atender cuando el demonio llama”, en una de las escenas más emotivas de la noche.

El recital consolidó a Lali como una de las principales figuras de la música popular argentina y una de las artistas con mayor poder de convocatoria de la escena latina actual. En los últimos años, la cantante logró expandir su carrera internacionalmente y posicionarse como referente del pop regional.

Además del impacto artístico, el doble River representó un récord en la carrera de la cantante, que venía de agotar funciones en Vélez y realizar giras internacionales por España, Uruguay y México. El espectáculo también contó con transmisión especial para plataformas digitales y una cobertura masiva en redes sociales.

Con el Monumental completamente lleno y un repertorio que atravesó hits de toda su carrera, Lali cerró una noche que ya quedó entre los recitales más importantes del año en la Argentina.