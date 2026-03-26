Los salarios no alcanzan: En Enero volvieron a perder contra la inflación

Los salarios subieron 2,5% en enero pero la inflación del 2,9% volvió a superarlos, consolidando una tendencia de pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo. En términos interanuales, los sueldos le ganan a la inflación por 5,3 puntos, aunque con grandes diferencias entre sectores.

Por Alejo Pombo

Los salarios promedio de los trabajadores formales e informales aumentaron un 2,5% en enero, según el índice que elabora el INDEC, pero quedaron 0,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,9%. El dato confirma una nueva pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo.

El desglose por sector muestra diferencias entre los distintos tipos de empleo. El sector privado registrado creció un 2,1% mensual, el sector público un 1,8% —con una suba del 2% en la administración nacional y del 1,7% en las provincias— y el sector privado no registrado un 4%, aunque este último dato corresponde a meses previos por el desfase estadístico habitual del indicador.

En términos interanuales, el panorama es más favorable: los salarios acumularon una suba del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos porcentuales por encima de la inflación del período, que fue del 32,4%. Sin embargo, al interior de ese dato persisten diferencias notorias: mientras los salarios informales crecieron un 80,6% interanual —reflejando una recomposición tras el fuerte deterioro previo—, los del sector privado registrado subieron un 28,5% y los del público un 30%, ambos por debajo de la inflación acumulada.