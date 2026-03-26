La industria automotriz en caída libre: Toyota pierde 500 empleos y Stellantis corta producción

Toyota planea 500 nuevos despidos en Zárate tras una caída de producción del 38,5% en enero, mientras Stellantis corta turnos en El Palomar. La industria automotriz acumula una baja del 30% en febrero y enfrenta su peor momento en años.

Por Alejo Pombo

La industria automotriz argentina enfrenta una crisis de proporciones. Toyota en Zárate y Stellantis —fabricante de Peugeot y Citroën— en El Palomar anunciaron el cierre de turnos de producción, lo que abre la puerta a una nueva ola de despidos en el sector.

Toyota prevé desprenderse de otros 500 trabajadores a partir de reducir de tres a dos turnos en su planta de Zárate, donde ya había ejecutado 700 despidos desde el inicio de la gestión de Milei. Los números de producción son elocuentes: en enero, la planta fabricó 5.266 unidades, lo que representó una caída del 38,5% interanual, la más profunda a escala global entre todas las plantas de la compañía, superada solo por la de Canadá.

Stellantis, que ya venía aplicando suspensiones recurrentes —tres tandas de parálisis solo en lo que va de 2026—, decidió la semana pasada cortar un turno de producción y abrir un esquema de retiros voluntarios. La decisión recién fue comunicada a los delegados gremiales este miércoles.

El cuadro general del sector es crítico: en febrero, la producción automotriz cayó un 30% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones registraron un derrumbe de similar magnitud, profundizando una tendencia que acumula meses de deterioro sostenido.