Irán rechaza negociar y los mercados lo sienten: bolsas en rojo y petróleo en alza

El rechazo de Irán a negociar con EE.UU. volvió a sacudir los mercados: bolsas europeas y asiáticas en rojo, petróleo por encima de los USD 104 y un Parlamento iraní que analiza cobrar peaje en Ormuz. La guerra en Medio Oriente sigue siendo el factor dominante en la economía global.

Por Alejo Pombo

Las principales bolsas europeas operaban en terreno negativo este jueves y el petróleo volvió a subir, después de que Irán rechazara el plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, generando nueva incertidumbre en los mercados tras varias jornadas positivas.

A las 7:30 hora local, los futuros de Fráncfort caían un 0,96%, los de París un 0,71% y los de Londres un 0,43%. El Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,84% y los futuros estadounidenses anticipaban bajas cercanas al 0,5%. Las pérdidas también se extendieron a Asia: Shanghái cedía un 1,17%, el Hang Seng de Hong Kong un 1,99% y el Nikkei de Tokio un 0,68%.

En ese contexto, el petróleo registró nuevas subas. El barril de Brent avanzó un 2,44% hasta los 104,69 dólares, mientras que el WTI subió un 2,24% hasta los 92,52 dólares. La presión se potenció además por el análisis que lleva adelante el Parlamento iraní de un proyecto para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

La escalada también se expresó en imágenes: un video de seguridad registró el impacto de un misil balístico iraní en Kafr Qasim, en el centro de Israel, donde cinco personas resultaron heridas. Las imágenes muestran a dos personas abandonando su vehículo para refugiarse segundos antes de la explosión, que hizo volcar automóviles.

En el mercado de divisas, el euro bajó a 1,155 dólares. El oro retrocedió un 1,95% hasta los 4.433,6 dólares la onza y el bitcoin cayó un 1,83% hasta los 70.000 dólares.