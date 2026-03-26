Irán rechaza negociar y los mercados lo sienten: bolsas en rojo y petróleo en alza
Por Alejo Pombo
Las principales bolsas europeas operaban en terreno negativo este jueves y el petróleo volvió a subir, después de que Irán rechazara el plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, generando nueva incertidumbre en los mercados tras varias jornadas positivas.
A las 7:30 hora local, los futuros de Fráncfort caían un 0,96%, los de París un 0,71% y los de Londres un 0,43%. El Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,84% y los futuros estadounidenses anticipaban bajas cercanas al 0,5%. Las pérdidas también se extendieron a Asia: Shanghái cedía un 1,17%, el Hang Seng de Hong Kong un 1,99% y el Nikkei de Tokio un 0,68%.
En ese contexto, el petróleo registró nuevas subas. El barril de Brent avanzó un 2,44% hasta los 104,69 dólares, mientras que el WTI subió un 2,24% hasta los 92,52 dólares. La presión se potenció además por el análisis que lleva adelante el Parlamento iraní de un proyecto para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
La escalada también se expresó en imágenes: un video de seguridad registró el impacto de un misil balístico iraní en Kafr Qasim, en el centro de Israel, donde cinco personas resultaron heridas. Las imágenes muestran a dos personas abandonando su vehículo para refugiarse segundos antes de la explosión, que hizo volcar automóviles.
En el mercado de divisas, el euro bajó a 1,155 dólares. El oro retrocedió un 1,95% hasta los 4.433,6 dólares la onza y el bitcoin cayó un 1,83% hasta los 70.000 dólares.