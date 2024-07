Los polémicos dichos de Kravetz y su oposición a dar comida a personas en situación de calle

Por Alejo Pombo

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, expresó su desacuerdo con que los vecinos den comida a las personas en situación de calle, argumentando que esto perpetúa su condición.

«No estoy de acuerdo con que vos como vecina bajes de tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodás en la pobreza, lo acomodás en el lugar», sostuvo en diálogo con Futurock.

Kravetz explicó que «el parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a la que se acostumbra en soledad» y añadió: «Si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza, en la marginalidad y en el sin techo, se va a quedar estancada su vida en ese lugar».

El funcionario señaló que aunque la acción de dar comida puede hacer sentir mejor a la persona que ayuda, no contribuye a sacar a la persona de la calle. «Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que no virtuoso», agregó.

Kravetz también comentó sobre la mentalidad de los cartoneros y personas en situación de calle, afirmando que «el trabajo de cartonero es híper solitario, al igual que las personas en situación de calle, se transforma su cabeza, tienen otra forma de pensar». Según él, las difíciles condiciones de vida llevan a cambios en la mentalidad de estas personas.

El diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria, criticó duramente a Kravetz, acusándolo de conformar un «Frente para la Crueldad». Santoro expresó que es un «deber moral» de su espacio ganar las elecciones legislativas de 2025 para enfrentar esta postura. «La alianza entre el PRO y LLA ya está lista en CABA. Se va a llamar ‘FRENTE por la CRUELDAD’. En 2025 enfrentarlos y ganarles no es una opción, es un deber moral», afirmó a través de su cuenta oficial de X.

La Postura de Kravetz sobre Dormir en la Calle

No es la primera vez que el secretario de Seguridad porteño aborda el tema de las personas en situación de calle. Anteriormente, Kravetz explicó que la problemática de que duerman en la vía pública «tiene que ver con el ordenamiento y el tema convivencial de todos». «No es ‘si no me gusta el parador me voy a dormir donde se me canta’. O dormís acá o…en la calle no vas a dormir. Vas a tener que buscar otro lugar… o en otra ciudad», planteó en declaraciones al programa No la ven, conducido por Diego Schurman en Splendid990.