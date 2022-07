Por Gabriel Rodríguez

El líder de MILES, Luis D´Elía, aseguró que el ex ministro de Economía Martín Guzmán «huyó de un quilombo político» y consideró que si anunciaba las mismas medidas que su sucesora, Silvina Batakis, «lo estarían fusilando en Plaza de Mayo».

«Guzmán no huyó de un quilombo económico: huyó de un quilombo político. Entre esta cosa petardista de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y la enorme irresponsabilidad de Guzmán, generaron este momento de inestabilidad», sostuvo el dirigente social.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Metro 95.1, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social aseguró que si el ex titular del Palacio de Hacienda «anunciaba las medidas que anunció Batakis, lo estarían fusilando en Plaza de Mayo», ante lo cual se quejó de la «enorme intolerancia política» contra Guzmán.

Al referirse a la vicepresidenta, D´Elía señaló: «Yo no estoy desilusionado de ella. Es una mujer brillante, una de las mejores dirigentes de América Latina; pero, como no soy alcahuete ni obsecuente, me reservo el derecho de decirle las cosas con las que no estoy de acuerdo y en el último tiempo han sido varias».

En ese sentido, destacó que la titular del Senado «es la primera que tiene que aportar estabilidad política» y cuestionó sus reuniones con funcionarios estadounidenses; con el titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) Carlos Melconian; y las críticas a los movimientos sociales.

Respecto a ese último punto, el dirigente social destacó que «la economía popular llegó para quedarse y los 200 movimientos sociales son los sindicatos de la economía popular. No hay que eliminarlos, sino legalizarlos».

Además, contó que le propuso a la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz que impulse un proyecto de ley para darle «derechos y obligaciones» a las organizaciones sociales.

En tanto, al opinar sobre la iniciativa legislativa para establecer un Salario Básico Universal, D´Elía consideró que es una propuesta de «dudosa legitimidad» y alertó que el líder de la UTEP, Juan Grabois, «es el único que públicamente está de acuerdo» con el proyecto.

Finalmente, aseguró que la medida de fuerza del campo fue debido al «exitoso trabajo de Alberto contra el contrabando» en el sector agrícola.