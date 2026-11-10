León XIV viaja a Córdoba y cerrará el día con jóvenes en Buenos Aires

León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y reunirse con representantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en Palermo. El miércoles concluirá su visita a la Argentina con una misa en Luján y partirá hacia Perú.

El papa León XIV viajará este martes 10 de noviembre a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria y reunirse con representantes de la Iglesia local. Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde cerrará la jornada con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, en una de las actividades centrales de su visita a la Argentina.

El vuelo hacia Córdoba está previsto para las 7:30, con llegada estimada a las 9. A las 10, el Pontífice celebrará la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde se espera una importante convocatoria de fieles.

El gobernador Martín Llaryora anticipó que la asistencia podría superar el millón de personas. Para recibir a los peregrinos, las autoridades provinciales organizaron un operativo especial de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria.

La ceremonia tendrá una antesala artística con la participación de reconocidos músicos y agrupaciones. Entre ellos estarán Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Maria.

La agenda pastoral continuará a las 15:15 con un encuentro de León XIV con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Será una actividad destinada al clero y a los representantes de las comunidades religiosas cordobesas.

El regreso a Buenos Aires está programado para las 16:55, con arribo previsto alrededor de las 18. Tres horas después, a las 20:15, el Papa encabezará una vigilia con jóvenes frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

Ese mismo escenario reunió el lunes a una multitud durante la primera misa del Pontífice en el país, en una celebración que convocó a más de dos millones de personas, según las estimaciones difundidas por los organizadores.

La última jornada antes de partir hacia Perú

La visita continuará el miércoles 11 de noviembre con una agenda que incluirá tres actividades. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal; a las 10 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, a las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El vuelo hacia Lima está previsto para las 14, donde el Pontífice continuará su recorrido por América Latina.

Actualización importante: La agenda publicada por la Arquidiócesis de Córdoba y replicada por medios nacionales identifica el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) como sede de la misa. Además, está previsto un saludo del Papa desde el balcón del Arzobispado cordobés a las 12:30, antes del encuentro con el clero. La llegada a Aeroparque está programada para las 18:10, no simplemente para las 18.