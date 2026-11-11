Abrieron la bóveda secreta de Santiago Peña y estaba vacía

La habitación estaba escondida detrás de una pared falsa y contaba con un sofisticado sistema de seguridad. La Fiscalía confirmó que funcionaba como un cuarto de pánico y que no había dinero ni objetos de valor. La residencia quedó bajo administración estatal mientras avanza la causa por Ueno Bank.

Agentes fiscales y policiales de Paraguay lograron abrir este martes 10 de noviembre la bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, y encontraron una habitación completamente vacía, sin dinero ni objetos de valor. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, causa en la que el exmandatario está procesado y cumple prisión preventiva.

La Fiscalía confirmó que el compartimento funcionaba como una sala de pánico, según explicó la fiscal Silvia González. El espacio estaba escondido detrás de una pared falsa y contaba con dos puertas y un sofisticado sistema de seguridad que dificultó el acceso durante el primer allanamiento, realizado el domingo 8 de noviembre.

La primera puerta había sido abierta durante ese operativo, pero los investigadores no consiguieron superar el segundo mecanismo de seguridad. Finalmente, Peña, a través de su abogado, indicó dónde se encontraba la llave necesaria para completar la apertura.

La fiscal explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la defensa, el recinto había sido construido como una habitación de seguridad. Tras ingresar, los investigadores constataron que estaba vacío y que aparentemente se trataba de una estructura nueva.

La residencia quedó bajo control de la SENABICO

Una vez finalizado el procedimiento, la vivienda pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encabezado por Teresa Rojas de Jara.

La medida implicó el retiro de los efectivos militares que custodiaban el inmueble. Durante el allanamiento también se incautaron documentos, computadoras, equipos informáticos y componentes del sistema de videovigilancia, que serán analizados por los investigadores.

La residencia, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, tuvo un costo de construcción estimado en 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a unos USD 1.250.000. Según las investigaciones, Peña financió parte de la propiedad mediante préstamos de Ueno Bank, entidad de la que fue accionista hasta marzo de 2025.

La investigación por el colapso de Ueno Bank

El procedimiento forma parte de una investigación judicial por la crisis financiera de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad.

La Fiscalía busca determinar si existieron maniobras irregulares y si Peña utilizó su posición institucional para beneficiar al banco, con el que mantenía vínculos económicos.

El exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Un juez ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras avanza la causa. Peña niega haber cometido irregularidades.

La apertura de la bóveda permitió despejar uno de los interrogantes que había generado el allanamiento de la mansión. Sin embargo, la documentación y los dispositivos electrónicos incautados todavía deberán ser examinados para determinar si aportan nuevas pruebas a la investigación.