Por Alejo Pombo

El Ministerio de Desarrollo Social decidió suspender de forma definitiva el Potenciar Trabajo que recibía Mariana Alfonzo, la mujer protagonista de un video viral en el que se jactaba de no trabajar y cobrar dinero del Estado.

Días atrás, se conocieron las primeras imágenes de Alfonzo, quien a través de sus cuentas de redes sociales salió al cruce de una periodista que había cuestionado a quienes reciben planes sociales.

En ese video que se viralizó, la mujer defendía los planes y argumentaba: «Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80 mil no me conviene, porque $ 20 mil irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa».

Luego, Alfonzo, de 34 años, pasó incluso por varios canales de televisión, donde reiteró su punto de vista sobre las asignaciones que otorga el Estado.

Tras esas situaciones, el Gobierno nacional decidió suspenderle el plan social Potenciar Trabajo que recibía, por unos $22.000.