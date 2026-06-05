El Gobierno otorgará hasta $4 millones a cooperativas puntanas

El Gobierno de San Luis abrió una nueva convocatoria para cooperativas que estén regularizadas. Podrán acceder a aportes no reintegrables de hasta $4 millones para proyectos socioproductivos.

El Gobierno de San Luis lanzó una nueva convocatoria para que cooperativas registradas y en situación regular puedan acceder a aportes no reintegrables de hasta $4 millones destinados a proyectos socioproductivos.

La medida fue anunciada este jueves por la directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola, durante una conferencia de prensa en la que detalló el funcionamiento del Programa de Promoción y Desarrollo de Cooperativas que impulsa la Provincia.

Según explicó la funcionaria, los fondos estarán destinados exclusivamente a iniciativas vinculadas directamente con el objeto social de cada entidad y deberán ser rendidos posteriormente ante el Estado provincial.

“Hoy tenemos 19 aportes entregados en dos convocatorias anteriores y en esta oportunidad volvemos a abrir la inscripción para que más cooperativas puedan acceder a este programa”, señaló Arriola.

La convocatoria contempla distintas etapas. La primera corresponde a una capacitación obligatoria para dirigentes cooperativos, que comenzó el 3 de junio y se extenderá hasta el 12 de junio.

Los talleres estarán enfocados en gestión cooperativa y formulación de proyectos, herramientas consideradas clave para la presentación de las propuestas.

Una vez concluida esa instancia, las cooperativas podrán inscribirse y presentar sus proyectos entre el 15 de junio y el 10 de julio. La documentación deberá entregarse tanto en formato físico como digital ante la Dirección de Cooperativas.

Posteriormente, el organismo provincial realizará el análisis técnico y administrativo de cada presentación para determinar su factibilidad de ejecución.

“Una vez agotada esta instancia, que comprende el período del 13 de julio al 7 de agosto, ya estamos en condiciones de comenzar con el proceso administrativo que finaliza con el otorgamiento de este aporte mediante un decreto”, explicó Arriola.

La funcionaria aclaró además que existen restricciones sobre el destino de los fondos. Los aportes no podrán utilizarse para el pago de impuestos ni para emprendimientos individuales de los asociados.

“Tienen que estar relacionados de manera directa con el objeto social de la cooperativa y generar un beneficio tanto para la entidad como para sus asociados”, remarcó.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa busca fortalecer el desarrollo cooperativo, impulsar proyectos productivos y consolidar el funcionamiento institucional de las entidades que operan en distintos puntos de San Luis.

Arriola adelantó además que, una vez finalizada esta convocatoria, se abrirá una nueva etapa de formación destinada a continuar capacitando a dirigentes y miembros de cooperativas provinciales.