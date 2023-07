Larreta sobre Massa: «La vida política y sus decisiones nos separaron»

Por Ale Pombo

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a su vínculo con el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, con quien admitió una antigua cercanía, aunque remarcó que ahora se encuentran en «veredas opuestas» y están separados por «la vida política» y las «decisiones» que ha tomado el ministro de Economía.

l precandidato se expresó de ese modo durante un discurso pronunciado desde la puerta del monasterio Nuestra Señora de Fátima, del distrito bonaerense de General Rodríguez, el mismo en el que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López arrojó bolsos con cerca de nueve millones de dólares en 2016.

«Vamos a dejar atrás las viejas prácticas de la política. Lo vamos a hacer desde el sentido común: ningún político es más que nadie. No somos todo lo mismo. No todos robamos; no todos queremos agarrarnos al poder con uñas y dientes para conseguir fueros; no todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito», subrayó.

Al hablar de su relación de amistad con el ministro de Economía, Rodríguez Larreta reconoció que fueron cercanos, pero hoy se encuentran en «veredas opuestas».

«Primero, Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner», afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Y agregó: «Es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. La vida política y sus decisiones nos separaron».

«Cada privilegio que tiene un político es algo menos que tenemos todos los argentinos, vamos a terminar con eso», insistió.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su compañero de fórmula y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.

«Todos vimos a José López revoleando bolsos con casi nueve millones de dólares robados. Ese momento quedó en la memoria de todos como uno de los símbolos de la corrupción kirchnerista, de un modelo que pretendió ir por todo de manera obscena.

Descaradamente. Con dirigentes que siempre se creyeron por encima de los argentinos y usaron sus privilegios para aprovecharse de todos», remarcó.

En la ceremonia, el jefe de Gobierno de la Ciudad presentó siete propuestas para «terminar con los privilegios políticos y la impunidad en la Argentina».

Destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri se avanzó fuertemente en la lucha contra la corrupción, pero que «en estos últimos cuatro años retrocedimos», y agregó: «Volvimos a ver a los políticos abusando desde el poder mientras los argentinos sufrimos, en este gobierno kirchnerista, una de las peores crisis en décadas».

Rodríguez Larreta adelantó que durante su gobierno se eliminarán las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, se reducirán a la mitad los cargos políticos en el Estado, se establecerá un tope de gastos para el Congreso, habrá ley de Ficha Limpia en todo el país, se transparentará el uso de los bienes del Estado, se obligará al Presidente y sus ministros a poner su patrimonio en un fideicomiso ciego, y se transparentarán todas las audiencias políticas.

Por último, dejó un pedido a los argentinos de cara a su gobierno: «Primero les quiero pedir que cuando empiece mi presidencia controlen cada uno de estos puntos. Y segundo, quiero pedirles que confíen. Yo sé que cuesta, que les arrebataron la esperanza, pero este cambio no lo hace uno solo. Este cambio lo hacemos todos los argentinos trabajando juntos. Hagamos el cambio de nuestras vidas», sostuvo.

El precandidato a presidente estuvo acompañado también por Silvia Lospennato, precandidata a diputada nacional; Maricel Etchecoin, presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires; y Darío Kubar, concejal y precandidato a intendente de General Rodríguez.

Las siete iniciativas que Rodríguez Larreta fueron: .

1- Eliminación de la jubilación de privilegio para presidente y vicepresidente. Se van a jubilar como todo el mundo porque no están por encima de nadie.

2- Reducción de los cargos políticos a la mitad. Los ministerios, secretarías y los cargos políticos se reducirán para tener un Estado más eficiente.

3- Reducción de los cargos políticos en el Congreso. Tendrá un tope de gastos de un porcentaje del presupuesto nacional, una regla muy similar a la que aplica para la Legislatura porteña, donde su presupuesto no puede ser nunca superior al 1,5% del presupuesto total de la Ciudad. Además, se propondrá a las provincias y al Poder Judicial que adhieran a estas propuestas de austeridad, eficiencia del gasto y transparencia de la información.

4- Ley la Ficha Limpia para todo el país. Los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estarán inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos. Los corruptos van a estar presos.

5- Transparentar el uso de los bienes del Estado. A partir del 10 de diciembre, cada funcionario va a tener que hacer público el registro de comitivas que viajan al exterior y justificar a cada una de las personas.

6- El presidente y los ministros van a tener que poner su patrimonio en un fideicomiso ciego. Mientras estén en el cargo, no van a poder tomar decisiones sobre su patrimonio. Eso asegura que no puedan tomar medidas de gobierno que los beneficien.

7- Transparentar todas las audiencias políticas. Senadores, diputados y autoridades del poder judicial van a estar obligados por ley a publicar con quiénes se reúnen y por qué motivo.