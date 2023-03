Larreta presentó al nuevo ministro de seguridad Eugenio Burzaco

Por Ale Pombo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó hoy la presentación de Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Seguridad porteño tras la renuncia de Marcelo D´Alessandro, a quien destacó por su labor.

Además, le agradeció al ex presidente Mauricio Macri, luego de que comunicara que no competirá en las elecciones presidenciales, y pidió el voto de la sociedad.

Lo hizo luego de tomarle juramento al nuevo titular de la cartera de Seguridad, en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en la Avenida Santiago de Compostela 3.801.

«Tiene la capacidad y el coraje necesarios para continuar con la tarea que venimos haciendo desde que asumimos», afirmó respecto a Burzaco.

En la misma línea, aseguró que el nuevo ministro fue «el autor e impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de Seguridad» y remarcó que deberá asumir al compromiso de «cuidar a casi 7 millones» que habitan y transitan la Ciudad.

Asimismo, hizo referencia a la situación de D´Alessandro, quien renunció luego de ser investigado por supuestos chats con jueces y miembros de la Corte Suprema, vía terceros y subrayó su tarea al frente de la cartera.

«El plan integral de Seguridad tuvo en Marcelo D´Alessandro a uno de sus principales responsables desde el primer día, en distintos roles», afirmó Rodríguez Larreta respecto al funcionario que, a principios de enero, hizo uso de licencia y hace algunos días presentó su renuncia definitiva.

«Que hoy seamos la capital más segura de Latinoamérica tiene que ver con su trabajo, su valentía y el compromiso con el que se desempeñó en su distintos cargos», continuó, y agregó: «La burda, porque no hay otra palabra, operación de inteligencia ilegal que está soportando lo llevó a tomarse una licencia por unos meses y la semana pasada decidió -y me comunicó- que iba a dar un paso al costado porque el tiempo, la energía y el foco que le consume esa defensa termina siendo incompatible con la enorme dedicación que requiere la función pública».

Ante Burzaco, Rodríguez Larreta hizo extensible su apoyo al ex ministro a lo que calificó como «una pelea injusta y terrible» que afronta, y enfatizó: «Esperamos que la Justicia vaya a fondo, no puede haber espionaje ilegal en la Argentina. Va a seguir siendo parte del equipo y aportando».

Respecto a la pelea contra la inseguridad, el jefe de Gobierno porteño pidió el voto de la sociedad en la pelea por la presidencia y se comprometió a combatir el narcotráfico en el país.

Además, propuso blindar las fronteras destinando 10 mil gendarmes en las zonas más afectadas por la droga y el delito; y crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico (GEAN), conformado por las fuerzas federales.

«Lo vamos a lograr. Sabemos cómo hacerlo. Sé que la experiencia de la capital no es igual en todo el país, no es cuestión de copiar estrategias. Tenemos la experiencia de haberlo hecho, trabajando en equipo y de forma coordinada», planteó, y agregó: «Eso mismo que logramos en la Ciudad de Buenos Aires lo vamos a hacer en todo el país si los argentinos me eligen como Presidente».

Por último, Rodríguez Larreta habló de la decisión que tomó Mauricio Macri al informar que no competirá en las próximas elecciones presidenciales a través de un mensaje en redes sociales.

«Me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri que ayer, una vez más, mostró su misión, claridad y valentía para llevar adelante un liderazgo generoso y sincero, priorizando al equipo por sobre las personas y en eso claramente me identifico.

Me da orgullo transitar con él más de 20 años juntos y va a seguir acompañando», definió.

Fueron parte del acto, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la secretaria de Seguridad, Elizabeth Caamaño; el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y el jefe de Bomberos, Juan Carlos Moriconi.

A su turno, Burzaco destacó la conformación de una Policía «proactiva» de la Ciudad, y se comprometió a acercar el Ministerio de Seguridad a los vecinos y a combatir el narcotráfico.

«El Ministerio va a estar en la calle y la Policía va a estar cerca del vecino. No vamos a tener piedad contra el narcotráfico.

Vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo que se lleva la vida de muchos inocentes», subrayó.