Por Gabriel Rodriguez

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, felicitó al conductor de televisión Fabián Doman por su victoria como nuevo presidente de Independiente y señaló que «nunca» pensó que se iba «a alegrar» por el club de Avellaneda dado su simpatía por Racing.

«Nunca creí que me iba a alegrar por Independiente, pero estoy muy contento con el resultado de las elecciones de ayer», escribió en su cuenta oficial de Twitter el mandatario e hincha reconocido de la «Academia».

Con la participación de casi 16 mil socios, la fórmula de Unidad Independiente que encabezó Doman junto el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y al periodista Juan Marconi, y con el apadrinamiento del diputado nacional Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), cosechó un 72% (11.492 votos) en las elecciones del club de Avellaneda.

«Felicitaciones a @fabdoman, @cristianritondo, @Nestorgrindetti, @marconijuan y todo el equipo, muy contento por ustedes», destacó Larreta y cerró con ironía: «Les deseo casi todos los éxitos!».

De esta manera, la fórmula avalada por el PRO obtuvo una victoria política de peso ya que logró desbancar de Independiente al camionero Hugo Moyano, quien llevaba dos presidencias al frente del club, en medio de una crisis económica e institucional.

El ahora ex oficialismo estuvo representado por Agrupación Independiente, cuyo apoderado es el sindicalista, quien permaneció 287 días en el poder fuera de mandato ya que los comicios estaban programados para el 19 de diciembre de 2021.

En este caso, Moyano se mostró al margen de las elecciones y llevó en su lugar al trinomio compuesto por Javier Mazza, Gustavo López y Juan Manuel Gálvez, que obtuvo solo el 13% (2.066 votos).

«Ganamos nosotros porque representamos el cambio. Sabemos que hay que revalidar el voto cada 24 horas», expresó Doman tras una elección récord en cantidad de participantes para la historia de Independiente, además de deslizar críticas a los manejos de Moyano: «Cumplí un año de candidato la semana pasada, en la que me pasó de todo: me proscribieron, me prohibieron, hasta fui maltratado y hablaron mal de mí».

La nueva comisión directiva del club de Avellaneda asumirá sus funciones el próximo martes 11 de octubre por el período de cuatro años.