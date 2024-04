Lanata confirma que presentará demandas contra Milei: Es un camino autoritario y no puede seguir así

Por Gabriel Rodriguez

El periodista Jorge Lanata ratificó que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei y que este miércoles presentará dos demandas, una penal y otra civil luego de que el jefe de Estado lo acusara de «recibir sobres y mentir» al brindar información del Gobierno nacional.

«Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque, si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir», se descargó el conductor de Periodismo para Todos en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

Además, dijo: «Acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años».

En ese sentido, consideró: «No creo que Milei sea autocrático, se comporta como un monárquico. Cuando alguien gana, gana una parte en detrimento de la otra. Así fue siempre en Argentina a excepción de algunos momentos. Nunca escuché que se hablara de la Argentina entera y se gobernara de ese modo. No se puede decir cualquier cosa de cualquiera».

El origen de la polémica.

Milei le respondió a Lanata mencionándolo en la red social X: «Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?».

Al leer el posteo, Lanata se ofendió y respondió: «No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera. A ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el Presidente de Naciones Unidas o el Presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo».

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: «En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura.

Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo.

Salen a defender dos o tres y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas».

Con cierta ironía, Milei escribió en X que «es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo», ironizó a través de su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.