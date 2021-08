Por Alejo Pombo

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó hoy que el empleo en el sector fabril podría crecer mucho más de lo que se viene registrando en los últimos once meses si cuenta con un «entorno más propicio» y consideró importante poder tener incentivos a la inversión.

«Crecen más las horas extras que el empleo, aunque éste viene creciendo de forma sostenida desde hace once meses, pero se podría incrementar mucho más si hubiera un entorno más propiciable», dijo hoy el titular de la UIA en un diálogo con la prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad.

Ante la posibilidad de que el Gobierno extienda hasta 2020 la prohibición de suspensiones y despidos, el directivo sostuvo que «las medidas excepcionales tienen una razón transitoria».

«No estamos de acuerdo con su actual vigencia y su eventual prórroga. Debería terminar en la fecha prevista que fue lo suficientemente larga», precisó.

La UIA ya se había manifestado en los últimos meses en contra de la vigencia de las medidas de doble indemnización y de la prohibición de suspensiones y despidos.

Al respecto, Funes de Rioja indicó que dos muestreos realizados por el Observatorio Pyme y el Centro de Estudios de la UIA señalaron que «esas medidas generan una retracción» en las posibilidades de desarrollo industrial y de empleo, pese a que reconocen que hay un crecimiento de la contratación de personal sostenido en los últimos once meses y la producción alcanza niveles de prepandemia.

«Lo que hay es un problema de pérdida de productividad, que efectivamente se produce desde el punto de vista de la realidad productiva, porque es un doble sistema de protección y el sector pyme que es el que más vivencia estos dos problemas», afirmó Funes de Rioja.

Por otro lado, manifestó preocupación por los inconvenientes logísticos que provoca la medida de fuerza de transportistas autoconvocados en diferentes puntos del país, entre ellos el puerto de Bahía Blanca.

En cuento a las perspectiva de la industria sobre el nivel de inversiones, el titular de la UIA resaltó que «alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de Paris es importante a los efectos de la normalización de la Argentina».

«Pero también es necesario discutir el tema de los incentivos con un Estado como orientador, algo que podría ser muy importante en este momento de reacción positiva de la economía. Es decir generar incentivos para que la inversión se concrete, no subsidios», enfatizó.

En el encuentro de hoy, la UIA decidió que la conmemoración del Día de la Industria se realizará el 2 de septiembre en la planta de la empresa Baggio en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, con un acto al que será invitado el presidente Alberto Fernández y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros miembros del gabinete.

Además, se confirmó que 1 y 2 de diciembre se realizará la edición 2021 de la Conferencia Industrial, y en esta ocasión, los paneles temáticos se organizarán alrededor de una agenda productiva que potencie al Mercosur como plataforma de exportaciones de valor argentino al mundo.

El presidente de la Conferencia será Luis Tendlarz (vicepresidente UIA), mientras que la presidencia joven estará a cargo de María Furtado (prosecretaria UIA Joven).

La Unión Industrial Argentina (UIA) llamará a sus socios -75 cámaras, 100 empresas directas y mas de 60.000 de firmas representadas- a dejar de pagar el sueldo o la asignación remunerativa que estén recibiendo a aquellos trabajadores que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse y no puedan teletrabajar debido a la especificidad de su función.

Ese debate se dio hoy en la Junta Directiva, según contó el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, en un encuentro con periodistas para informar sobre la decisión de celebrar el Día de la Industria el próximo 2 de septiembre en una fábrica de Gualeguaychú, Entre Ríos, y que el presidente de la Conferencia Industrial, que se hará 1° y 2° de diciembre, será el empresario textil Luis Tendlarz. El foco de esta última, en un contexto de crisis con Brasil y Uruguay, será el Mercosur.

“Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”, dijo Funes de Rioja, acompañado de Diego Coatz, director ejecutivo y economista en jefe de la UIA vía zoom.

El presidente de la UIA dijo que esta es una recomendación que hará la entidad fabril a sus empresas, pero que será cada empleador el que tomará la decisión final de qué hará con estos trabajadores. Señaló además que es algo que se viene charlando con el ministerio de Trabajo y que se debatirá con cada sindicato por sector.

“Es un proceso que vamos a ir adquiriendo todos. Con la vacunación, quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Si no, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Esto es el cese del pago”, aclaró el abogado laboralista, que remarcó el concepto de la “buena fe” en la ley de contrato de trabajo. “Cada empresa lo aplicará o no. No hay obligación ni mandato”, especificó Funes de Rioja.

El titular de la entidad fabril dijo que espera que la situación no se judicialice, y dijo que no propician los despidos. “Cada cual hará lo que quiera. Lo que no se puede es ganar un salario sin ir a trabajar”, agregó Funes de Rioja.