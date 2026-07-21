La Selección regresó al país y fue recibida por cientos de hinchas

La Selección argentina volvió al país tras el subcampeonato en el Mundial 2026. El plantel fue recibido con un homenaje en Ezeiza y saludó a los hinchas desde un micro descapotable antes de dirigirse al predio de la AFA.

La Selección argentina regresó este lunes al país tras obtener el subcampeonato en el Mundial 2026. El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después de las 18.15 con 16 futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el resto de la delegación, que luego se trasladó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras el arribo, la delegación fue recibida en un sector especial del aeropuerto con una alfombra roja y un homenaje de la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, que interpretó la canción «Muchachos», convertida en un símbolo de la Selección desde el Mundial de Qatar 2022.

Posteriormente, los jugadores abordaron un micro descapotable para recorrer los pocos kilómetros que separan el aeropuerto del predio de la AFA en Ezeiza. A pesar de las bajas temperaturas y las lluvias intermitentes, cientos de hinchas se acercaron al recorrido para saludar al plantel y agradecerle la campaña realizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los futbolistas que regresaron al país estuvieron Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Junto a ellos también viajaron Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico: Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, el entrenador de arqueros Martín Tocalli, el preparador físico Luis Martín y el videoanalista Matías Manna, además del resto de los colaboradores de la delegación.

En cambio, varios futbolistas emprendieron viaje directamente hacia Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes. Entre ellos estuvieron Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron desde Nueva York hacia Miami. El capitán argentino permanecerá allí unos días antes de trasladarse a Rosario para descansar junto a su familia, mientras se prepara para retomar la actividad con el Inter Miami.