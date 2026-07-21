«Gracias, país»: el conmovedor homenaje de la AFA a los hinchas

La AFA compartió un video para agradecer el recibimiento que la Selección argentina tuvo tras regresar del Mundial 2026. Las imágenes muestran el cariño de los hinchas durante el recorrido entre Ezeiza y el predio Lionel Andrés Messi, acompañado por un mensaje de gratitud.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video para agradecer el recibimiento que la Selección argentina tuvo en su regreso al país, luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026. La publicación reunió imágenes de los cientos de hinchas que acompañaron al plantel durante el recorrido entre el aeropuerto de Ezeiza y el predio Lionel Andrés Messi.

«Solamente decirles GRACIAS, país. Infinitas GRACIAS«, fue el mensaje que acompañó el video difundido en las redes sociales oficiales de la Selección, donde se reflejó el cariño de los fanáticos hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni pese a la derrota en la final frente a España.

El material mostró distintos momentos del traslado de la delegación a bordo de un micro descapotable, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA. A lo largo del recorrido, decenas de familias y grupos de hinchas se acercaron para saludar a los futbolistas y agradecerles la campaña realizada durante la Copa del Mundo.

La delegación había arribado al país poco después de las 18.15 en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas procedente de Nueva York. Tras el aterrizaje, los jugadores fueron recibidos con un homenaje de la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, que interpretó la canción «Muchachos», convertida en un símbolo del seleccionado desde Qatar 2022.

En el vuelo regresaron 16 futbolistas junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el resto de la delegación. En cambio, varios jugadores viajaron directamente a Europa para reincorporarse a sus clubes, mientras que Lionel Messi y Rodrigo De Paul se trasladaron a Miami antes de continuar con sus respectivos descansos.

El mensaje de la AFA se sumó a las publicaciones que durante las últimas horas realizaron varios integrantes del plantel, entre ellos Lionel Messi, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, quienes agradecieron el apoyo de los argentinos y destacaron el respaldo recibido durante todo el Mundial.

Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026