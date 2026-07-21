De Paul expresó su orgullo tras la derrota en la final del Mundial

Rodrigo De Paul compartió un sentido mensaje tras la derrota en la final del Mundial 2026. El volante destacó el apoyo de los hinchas, habló de las críticas que recibió la Selección durante el torneo y aseguró que se siente «más orgulloso que nunca» de representar a la Argentina.

Rodrigo De Paul publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El mediocampista destacó el vínculo que el plantel construyó con los hinchas, expresó el dolor por no haber podido retener el título y aseguró que, pese al resultado, se siente «más orgulloso que nunca» de representar al país.

«El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si había alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes», escribió el volante, quien fue uno de los referentes del equipo durante toda la competencia.

En su publicación, De Paul sostuvo que con el paso de las horas comenzó a valorar el respaldo recibido por parte de los hinchas más allá del resultado deportivo. «La identificación que tienen con este grupo va mucho más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento», expresó.

El futbolista también hizo referencia a las críticas y cuestionamientos que recibió la Selección durante el Mundial por parte de sectores del periodismo y de aficionados de otros países. Sin mencionar nombres, afirmó que durante el torneo se instalaron «conspiraciones infundadas» y sostuvo que muchas personas esperaban la derrota del conjunto argentino.

«Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otros por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo. Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden», escribió.

En el cierre de su mensaje, el mediocampista dejó una frase que rápidamente tuvo una amplia repercusión entre los hinchas. «Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino», concluyó.

Tras la final disputada en el MetLife Stadium, De Paul fue uno de los futbolistas que no regresó con la delegación al país. El mediocampista viajó directamente a Miami, donde permanecerá unos días antes de reincorporarse a la pretemporada con el Inter de Milán.