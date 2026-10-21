La salud de León XIV mantiene en vilo su gira por Sudamérica

El Vaticano enviará una nueva delegación para coordinar la seguridad y las actividades previstas durante la visita de León XIV a la Argentina. Mientras avanzan los preparativos, el Papa retomó sus apariciones públicas tras una operación de pulmón, aunque su recuperación sigue siendo clave para definir la gira sudamericana.

El Vaticano enviará a fin de octubre una nueva delegación a la Argentina para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La misión contempla reuniones con autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, mientras la recuperación del pontífice tras una operación por un adenocarcinoma de pulmón mantiene la expectativa sobre la confirmación definitiva del viaje.

Los enviados también se reunirán con representantes de la Iglesia para coordinar el alojamiento, las celebraciones religiosas y las visitas previstas durante la estadía. Entre los lugares incluidos en la agenda figuran el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Villa Devoto.

La delegación continuará luego con las tareas de preparación en Uruguay y Perú, los otros destinos de la gira sudamericana. El recorrido previsto comenzaría el 6 de noviembre en Uruguay, continuaría en la Argentina y concluiría el 17 de noviembre en Perú, donde el Papa tiene un vínculo especial por sus más de dos décadas de trabajo pastoral en ese país.

La llegada de los enviados constituye un avance en los preparativos, aunque no equivale a una confirmación oficial de la gira. La decisión final dependerá de la evolución clínica de León XIV y de las indicaciones de sus médicos.

La recuperación del Papa, un factor decisivo

Robert Prevost, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmar un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El pontífice recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre y regresó al Vaticano para continuar su recuperación en el Palacio Apostólico. Según los informes oficiales, la evolución posoperatoria fue favorable y los controles realizados mostraron resultados dentro de los parámetros esperados.

Este miércoles 21 de octubre, León XIV retomó la Audiencia General en la plaza de San Pedro, en su primera aparición pública en ese formato tras la operación. Sin embargo, continuará reduciendo sus desplazamientos mientras avanza la recuperación y no viajará esta semana a su residencia de Castel Gandolfo.

El cirujano que lo intervino sostuvo que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos para cancelar la gira sudamericana prevista para noviembre. De todos modos, la evolución del pontífice y las recomendaciones médicas siguen siendo determinantes para establecer si podrá cumplir con toda la agenda.

Una gira con fuerte significado pastoral

La visita proyectada contempla tres etapas: Uruguay, la Argentina y Perú. En este último país, León XIV tendría actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades vinculadas con su trayectoria religiosa.

En la Argentina, la expectativa se concentra tanto en las celebraciones públicas como en las visitas a instituciones sociales y penitenciarias. La organización requiere coordinar los operativos de seguridad, los traslados y la logística de cada actividad.

Por ahora, los preparativos continúan, pero la Santa Sede todavía debe comunicar formalmente si el Papa realizará el recorrido en las fechas previstas y si será necesario introducir cambios en el programa.