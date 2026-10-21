Fabián Gianola fue atropellado en Saavedra y deberá ser operado

Fabián Gianola fue atropellado mientras cruzaba una calle cerca del shopping DOT, en Saavedra. El actor sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca, deberá ser operado y tuvo que suspender temporalmente las funciones de Los 39 escalones.

El actor Fabián Gianola fue atropellado el lunes 19 de octubre cuando cruzaba por la senda peatonal en la esquina de Deheza y Melián, en el barrio porteño de Saavedra. El impacto le provocó una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca, por lo que tiene prevista una intervención quirúrgica para este miércoles en una clínica de San Isidro.

En diálogo con TN Show, el actor relató que estaba llegando a la vereda opuesta cuando un automóvil dobló y lo embistió. “Me levantó por el aire”, contó sobre el impacto, que terminó con una caída junto al cordón de la calle.

“Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento”, explicó Gianola al describir cómo se produjo la lesión. Según indicó, no sufrió golpes en la cabeza ni otras complicaciones inmediatas, aunque continúa con dolores y necesita tomar calmantes.

Cómo fue la atención médica y cuándo lo operan

De acuerdo con su relato, el conductor llamó al 911 y al lugar llegaron efectivos policiales y personal del SAME. Aunque le ofrecieron trasladarlo al Hospital Pirovano, Gianola decidió dirigirse al centro médico de su prepaga, ubicado en el shopping DOT.

Allí le realizaron radiografías y le colocaron un yeso. El actor permanece con el brazo inmovilizado y utiliza un cabestrillo. La cirugía está prevista para este miércoles en la clínica La Trinidad de San Isidro, donde los médicos evaluarán y tratarán las lesiones sufridas.

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo”, señaló. También explicó que, por el momento, no puede manejar, aunque intenta mantener su rutina habitual mientras espera la intervención.

En relación con el accidente, Gianola sostuvo que el conductor no lo habría visto mientras cruzaba y aseguró que no escuchó una frenada antes del impacto. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en que el vehículo lo embistió, imágenes que se difundieron después del episodio.

Qué pasará con la obra Los 39 escalones

El accidente también afectó la actividad profesional del actor. Gianola protagoniza la obra teatral Los 39 escalones junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli.

Según informó el periodista Pablo Layús en Primicias Ya, las funciones quedaron suspendidas temporalmente mientras el equipo espera conocer la evolución del actor después de la cirugía.

Por ahora, la fecha de regreso a los escenarios dependerá de su recuperación y de las indicaciones médicas. La prioridad es resolver la lesión en el brazo y establecer cuánto tiempo necesitará para retomar sus compromisos laborales.