La Procuración del Tesoro pide intervención de la corte en disputa por fondos coparticipables de Chubut

Por Gabriel Rodriguez

La Procuración del Tesoro de la Nación ha iniciado una acción legal en relación con el reciente fallo desfavorable en la disputa por los fondos coparticipables de Chubut. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de su cuenta en la red social X que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN) que intervenga en el caso y que inhiba al juez de Rawson, considerando la competencia originaria y la trascendencia institucional del asunto.

La medida surge después de que el presidente Javier Milei ordenara a su equipo legal pedir un per saltum a la Corte para revertir la decisión del juez Sastre. A pesar de que la solicitud no fue técnicamente un per saltum, se busca que la Corte intervenga como tribunal único en este caso.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Gobierno presentaría «a la brevedad» el per saltum, trabajando en conjunto con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. La posición oficial es que la relación entre las provincias y el Gobierno nacional es de competencia plena del máximo tribunal.

Cúneo Libarona calificó el fallo del juez Sastre como «un disparate» y «una medida inadecuada», señalando una «incompetencia manifiesta» por parte del magistrado. Criticó la incursión del juez en cuestiones económicas y expresó su perplejidad por la falta de solidez y fundamento en la sentencia.

El fallo del juez Sastre, emitido el martes pasado, insta a Chubut y al Gobierno nacional a encontrar medios conducentes para la cancelación y/o refinanciación de la deuda en condiciones razonables, sin comprometer los servicios esenciales del estado provincial. En el mismo, se critica la posición del Estado Nacional y su falta de absorción de consecuencias respecto a Chubut.

La presentación ante la Corte Suprema busca una intervención directa en este asunto clave, resaltando la importancia y la complejidad de la disputa por los fondos coparticipables, que impactan directamente en la situación financiera de la provincia de Chubut.