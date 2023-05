La Portavoz Cerruti vuelve a brindar una conferencia de prensa

Por Ale Pombo

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, volverá a brindar hoy su conferencia de prensa de los jueves luego de tres semanas y tras las complejas jornadas que tuvieron en vilo al país por la disparada del dólar blue.

La vocera había encabezado el último contacto con la prensa en ese formato el pasado 13 de abril: el jueves 20 no había brindado la conferencia porque estuvo acompañando al presidente Alberto Fernández en Olivos durante su participación virtual en el Foro MEF (Major Economies Forum on Energy and Climate Change), convocado por su par de Estados Unidos, Joe Biden; y a la semana siguiente había debido suspenderla por encontrarse enferma.

Este jueves a las 17:15 será la reaparición de la portavoz presidencial en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada.

En ese marco, la funcionaria nacional enfrentará interrogantes de los periodistas acreditados sobre temas como la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar, la estrategia electoral del Frente de Todos, la polémica generada en torno a la fecha de difusión de datos del INDEC, entre otros.