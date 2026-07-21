La polémica por las dietas: LLA anunció que donará la suba salarial

Los senadores nacionales cobrarán desde agosto una dieta bruta cercana a los $12 millones por la actualización automática ligada a las paritarias del Congreso. En ese contexto, La Libertad Avanza anunció que donará la totalidad del incremento salarial recibido.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció que donará la totalidad del aumento que percibirá a partir de agosto, luego de la actualización automática de las dietas por la paritaria del Congreso. Con la nueva recomposición salarial, los ingresos brutos de los integrantes de la Cámara alta rondarán los $12 millones mensuales.

La decisión fue comunicada tras la aplicación del último acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, una medida que volvió a generar cuestionamientos por el nivel de los ingresos de los legisladores.

Desde la bancada oficialista informaron que, al igual que en oportunidades anteriores, el incremento será donado a entidades benéficas, instituciones públicas de carácter provincial o a los destinos previstos por la reglamentación interna del Senado.

La actualización responde al acuerdo paritario del 6,7% acumulativo, firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los sindicatos legislativos. El aumento se liquidará en tres etapas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% que se aplicará en agosto.

El incremento impacta de manera automática sobre las dietas debido al mecanismo conocido como «ley de enganche», aprobado por el Senado en 2024, que vincula los salarios de los legisladores con las actualizaciones salariales de los empleados del Congreso.

Con este nuevo ajuste, cada senador percibirá una dieta bruta cercana a los $11,9 millones, monto sobre el que luego se aplican las deducciones por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social.

En lo que va de 2026, las dietas de los senadores acumulan un incremento cercano al 20%, por encima de la inflación registrada durante el primer semestre, según los datos difundidos por el INDEC. Mientras tanto, la decisión de los legisladores de La Libertad Avanza busca diferenciarse del resto de los bloques en medio de la renovada polémica por los aumentos en el Congreso.