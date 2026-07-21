España celebró el título mundial con una multitud en Madrid

Miles de aficionados recibieron a la selección de España en Madrid tras la conquista del Mundial 2026. Luego de una agenda oficial con la Casa Real y el Gobierno, el plantel celebró la segunda estrella con una caravana y un multitudinario acto en la Plaza de Cibeles.

La selección de España celebró este lunes la conquista del Mundial 2026 con una multitudinaria fiesta en Madrid. Tras regresar desde Estados Unidos con el trofeo obtenido en la final ante Argentina, el plantel encabezado por Luis de la Fuente fue recibido por miles de aficionados y cerró la jornada con un acto central en la Plaza de Cibeles, donde unas 45.000 personas festejaron la segunda estrella de la historia del seleccionado.

El equipo aterrizó durante la mañana en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un Airbus A350 y comenzó una intensa agenda institucional. Los flamantes campeones del mundo fueron recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y, posteriormente, participaron de un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Finalizados los actos oficiales, la delegación inició una caravana en un colectivo descapotable que recorrió las principales avenidas de la capital española. Miles de personas acompañaron el paso del plantel a lo largo del recorrido, que concluyó en la tradicional Plaza de Cibeles, epicentro de las grandes celebraciones deportivas de Madrid.

El Ayuntamiento desplegó un amplio operativo de seguridad con cortes de tránsito, controles de acceso y un importante refuerzo del transporte público para facilitar el traslado de los asistentes. Las autoridades estimaban una concurrencia cercana a las 60.000 personas, aunque finalmente la asistencia rondó los 45.000 aficionados debido a las altas temperaturas, que superaron los 35 grados durante gran parte de la jornada.

Mientras los hinchas aguardaban la llegada del seleccionado, el escenario principal ofreció espectáculos musicales y distintas actividades de animación. El momento más esperado llegó con la aparición de los futbolistas y la exhibición de la Copa del Mundo, desatando una ovación de los presentes.

Con la consagración en el Mundial 2026, España sumó su segundo título de la historia, luego del obtenido en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Luis de la Fuente cerró el torneo con una destacada campaña y coronó su gran presente internacional tras conquistar también la UEFA Nations League y la Eurocopa en los últimos años.