El dolor del Toro: «Me hubiese gustado ayudar dentro de la cancha»

Lautaro Martínez expresó su tristeza tras la derrota en la final del Mundial 2026 y dejó una frase que generó múltiples interpretaciones. El delantero lamentó no haber podido ingresar, destacó el recorrido de la Selección y agradeció el respaldo de los hinchas.

Lautaro Martínez rompió el silencio tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y expresó su tristeza por no haber podido ingresar al partido decisivo. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el delantero manifestó su orgullo por el recorrido del equipo y agradeció el apoyo de los hinchas durante toda la competencia.

«Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno», escribió el atacante, una frase que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos luego de haber permanecido en el banco de suplentes durante los 120 minutos de la final disputada en el MetLife Stadium.

El goleador, que había sido una pieza importante para la clasificación de Argentina al partido decisivo con su actuación en las semifinales, destacó además el desempeño colectivo del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

«Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino», expresó el futbolista, quien valoró el camino recorrido por el equipo a lo largo del certamen.

Lautaro también dedicó unas palabras a los hinchas que acompañaron a la Selección durante el Mundial. «Gracias a todos los que recorrieron kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país», escribió junto a una bandera argentina y un emoji de agradecimiento.

Su publicación despertó distintas interpretaciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios entendieron que la frase reflejó únicamente la frustración de no haber podido colaborar dentro del campo de juego en un partido de semejante importancia, otros la interpretaron como una referencia a la decisión de Lionel Scaloni de no darle minutos en la final. Sin embargo, el delantero no realizó cuestionamientos al cuerpo técnico ni hizo referencias directas a esa situación.

Durante el encuentro decisivo, el entrenador argentino debió modificar el plan inicial debido a las lesiones de Cristian Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel. Más tarde, la expulsión de Enzo Fernández obligó a reconfigurar el equipo y el último cambio fue el ingreso de Marcos Senesi por Julián Álvarez para reforzar la defensa e intentar sostener el empate que llevara la definición a los penales. Esa situación dejó sin posibilidades de ingreso al delantero del Inter, que terminó el Mundial alentando a sus compañeros desde el banco de suplentes.