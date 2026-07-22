La polémica con Rosalía desató un boicot antes de sus shows en Buenos Aires

Rosalía enfrenta una fuerte polémica en Argentina tras compartir un video sobre la final del Mundial 2026 que muchos interpretaron como una burla a la Selección. La controversia derivó en pedidos de devolución de entradas, reventas y llamados al boicot de sus recitales en Buenos Aires.

A pocos días de sus recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia luego de compartir en TikTok un video que numerosos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. La publicación provocó una ola de críticas en redes sociales y motivó que varios fanáticos anunciaran la venta o el pedido de devolución de sus entradas para los shows programados en el país.

La polémica comenzó cuando la cantante española republicó un video de la influencer Mia Khalifa, quien celebraba la victoria de España sobre Argentina mientras sonaba «La Perla», una canción de Rosalía. El clip incluía la frase: «Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas», un mensaje que muchos usuarios argentinos interpretaron como una descalificación hacia la Albiceleste. Aunque la artista eliminó posteriormente la publicación, las capturas de pantalla ya circulaban masivamente en las redes sociales.

La reacción de parte del público no tardó en llegar. En X, TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse publicaciones de seguidores que aseguraron haber puesto a la venta sus tickets o iniciado gestiones para solicitar el reembolso. Otros impulsaron un boicot a los recitales previstos para agosto y cuestionaron a la cantante por compartir ese contenido pocos días antes de presentarse ante el público argentino.

En medio de la controversia, también surgieron reclamos de personas que aseguraron no poder recuperar el dinero de las entradas. Desde el Movistar Arena se recordó que las devoluciones están sujetas a las condiciones de compra y que, fuera del plazo previsto, una de las alternativas disponibles es la transferencia de los tickets a otra persona. Por el momento, la productora no anunció cambios en el cronograma de los conciertos.

Hasta este martes, Rosalía no había realizado declaraciones públicas para explicar el motivo de la publicación ni para responder a las críticas. Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en redes sociales, donde conviven mensajes de repudio con otros usuarios que consideran que se trató de una broma vinculada al fútbol y no de un ataque directo contra la Argentina.