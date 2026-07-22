El Gobierno reactivó su agenda y acelera reformas clave en el Congreso

El Gobierno reunió a su mesa política para relanzar la agenda legislativa tras el Mundial 2026. La Casa Rosada busca acelerar en el Congreso proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Propiedad Privada y los cambios al régimen de Zona Fría.

Concluido el Mundial 2026 y retomada la actividad política, el Gobierno nacional reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa de cara al segundo semestre. El objetivo del encuentro fue coordinar el avance de una serie de proyectos considerados prioritarios por el presidente Javier Milei, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios al régimen de Zona Fría. La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el armador político Eduardo «Lule» Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Uno de los ejes de la reunión fue la planificación del calendario legislativo. Según definió el Ejecutivo, este miércoles el Ministerio de Economía presentará el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, mientras que el 6 de agosto el Senado volverá a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya discusión había quedado postergada antes del receso invernal por falta de acuerdos políticos.

La iniciativa sobre propiedad privada, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, busca reforzar las garantías sobre el derecho de propiedad e incorpora modificaciones que generaron fuertes debates parlamentarios, entre ellas la posibilidad de flexibilizar determinados aspectos vinculados a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Otro de los proyectos prioritarios es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta impulsada por Milei apunta a restablecer como objetivo exclusivo de la entidad la preservación del valor de la moneda y limitar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional, con el propósito de impedir el financiamiento monetario del déficit fiscal. El Presidente tiene previsto presentar públicamente la iniciativa antes de su tratamiento en el Congreso.

Durante la reunión también se analizó la relación con las provincias. El jefe de Gabinete anticipó nuevos encuentros con gobernadores para avanzar en convenios de infraestructura, entre ellos el traspaso de obras viales a Santa Fe y proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en modificaciones al régimen de Zona Fría para redefinir el esquema de subsidios al gas natural en regiones alcanzadas por el beneficio, además de continuar las negociaciones por la reforma electoral y los cambios al régimen de Inocencia Fiscal vinculados a la simplificación del Impuesto a las Ganancias. El Gobierno aspira a que estas iniciativas comiencen a debatirse una vez finalizado el receso legislativo y antes del cierre del período ordinario de sesiones.