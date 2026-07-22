Ángel Correa está a un paso de convertirse en refuerzo de River

Ángel Correa está a un paso de convertirse en nuevo jugador de River tras un principio de acuerdo con Tigres de México. Solo restan detalles para cerrar una operación cercana a los 15 millones de dólares, que se perfila como una de las más importantes del mercado de pases.

River está muy cerca de concretar la incorporación de Ángel Correa, uno de los grandes objetivos del mercado de pases. Tras casi dos meses de negociaciones con Tigres de México, el club de Núñez alcanzó un principio de acuerdo para incorporar al delantero campeón del mundo y solo restan definir detalles administrativos y legales para oficializar la operación.

El futbolista de 31 años, surgido de las inferiores de San Lorenzo y con una extensa trayectoria en Atlético de Madrid, manifestó desde el inicio su intención de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta de River. Esa postura fue determinante para acercar posiciones entre ambas instituciones, aunque las conversaciones atravesaron varios momentos de tensión por las diferencias económicas.

Según trascendió, la operación rondará los 15 millones de dólares, una cifra que convertiría al pase en uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino. River terminó aceptando un monto cercano al pretendido por Tigres para destrabar una negociación que estuvo cerca de caerse en los últimos días, cuando el club mexicano modificó algunas de las condiciones del acuerdo.

Durante las negociaciones, Correa dejó de entrenarse con Tigres como forma de presionar por su salida. La decisión generó malestar en la dirigencia mexicana y fuertes críticas por parte de los hinchas, situación que incluso derivó en amenazas contra su familia y obligó a su esposa, Sabrina Di Marzo, a restringir la actividad en sus redes sociales.

Del lado de River, el entrenador Eduardo «Chacho» Coudet considera al atacante una pieza clave para reforzar el frente ofensivo de cara al segundo semestre. La intención del cuerpo técnico es contar con un futbolista de experiencia internacional que pueda aportar jerarquía en la Copa Libertadores y en el torneo local.

Si no surgen nuevos inconvenientes, Correa viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar un contrato de largo plazo con el Millonario. De esta manera, River sumaría a uno de los refuerzos más resonantes del mercado y completaría una incorporación que mantuvo en vilo a los hinchas durante varias semanas.