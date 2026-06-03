Conmoción en Ushuaia por la muerte de dos excursionistas

Un guía de montaña de Ushuaia y una turista uruguaya fueron encontrados muertos en el glaciar Vinciguerra tras una intensa búsqueda. Las primeras hipótesis apuntan a una caída en una zona de alta dificultad, aunque las causas del accidente aún son investigadas.

Un guía de montaña de Ushuaia y una turista uruguaya fueron hallados muertos en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego, tras permanecer desaparecidos durante varias horas luego de una excursión de trekking. Los cuerpos fueron encontrados en la zona superior del glaciar, donde los equipos de rescate trabajaron en condiciones climáticas adversas y en un terreno de alta complejidad.

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas, un reconocido guía de montaña fueguino de aproximadamente 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años. Ambos habían iniciado el recorrido hacia el glaciar durante la mañana del lunes y no regresaron en el horario previsto, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda y rescate.

La alerta fue emitida por familiares del guía. Su madre informó a las autoridades que Feidas había partido junto a una turista hacia el sector del Vinciguerra, mientras que su padre formalizó una denuncia por averiguación de paradero ante la Policía provincial.

A partir de ese momento, la Comisión de Auxilio de Ushuaia desplegó un operativo de emergencia en una de las zonas más exigentes del circuito de montaña fueguino. Participaron rescatistas especializados, personal policial y equipos de apoyo que trabajaron con escasa visibilidad y condiciones meteorológicas desfavorables.

Finalmente, los cuerpos fueron localizados en la parte superior del glaciar. Debido a las características del terreno, la extracción demandó un importante despliegue logístico y técnico para garantizar la seguridad de los rescatistas.

Si bien las pericias aún están en curso, las primeras hipótesis apuntan a que ambas víctimas podrían haber sufrido una caída en un sector técnico del recorrido. Los investigadores intentan determinar la mecánica exacta del accidente y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por excursionistas y montañistas que recorren los alrededores de Ushuaia. El trayecto presenta fuertes pendientes, sectores de hielo, grietas y cambios bruscos de las condiciones climáticas, por lo que requiere experiencia, planificación y equipamiento adecuado.

La tragedia ocurre en un contexto de intensa actividad de rescate en la región. Días atrás, equipos especializados intervinieron en el cerro Bonete para evacuar a una escaladora que cayó en una grieta durante una expedición, un operativo que también puso de manifiesto los riesgos asociados a las actividades de montaña en la provincia.

Los cuerpos serán trasladados a Ushuaia para la realización de las pericias forenses correspondientes, mientras la Justicia y las autoridades competentes continúan investigando las circunstancias del hecho.