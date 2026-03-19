La lista de Argentina para el amistoso ante Guatemala en la Bombonera

Scaloni convocó a Palacios y Rojas como las grandes novedades, mientras Lautaro, Lisandro y Lo Celso se pierden el amistoso ante Guatemala por lesión. El partido, el 31 de marzo en La Bombonera, será la despedida de la Selección antes del Mundial 2026.

Por Alejo Pombo

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Guatemala, programado para el 31 de marzo en La Bombonera. El partido reemplaza a la Finalissima contra España, cancelada tras la salida de Argentina de la OMS, y será la última presentación del equipo en suelo local antes del Mundial 2026.

La convocatoria tiene dos caras completamente nuevas en la Selección Mayor: Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing. El caso de Palacios es el más destacado: el cuerpo técnico lo venía siguiendo de cerca, pero la falta de continuidad frenaba el llamado. Su llegada a Estudiantes cambió ese panorama y su regularidad terminó de convencer a Scaloni.

Entre los regresos, Marcos Acuña vuelve a la lista tras no haber sido citado para el amistoso ante Angola. También se destacan en la nómina Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi, jugadores que el cuerpo técnico sigue de cerca en su proceso de consolidación.

Las bajas más dolorosas llegan por lesión: Gio Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no estarán disponibles. Los tres son piezas fundamentales del esquema de Scaloni, y su ausencia simultánea representa un golpe de peso para la preparación mundialista. Sin embargo, no se descarta que alguno de ellos se acerque al predio para entrenar junto al grupo y compartir la previa con sus compañeros.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026