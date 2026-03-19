La salida de la OMS se hizo efectiva: qué cambia y qué garantiza el Gobierno

Argentina abandonó ayer la OMS al cumplirse el año de notificación exigido por las Naciones Unidas. El Gobierno asegura que la calidad sanitaria no se verá afectada y que la permanencia en la OPS y los acuerdos bilaterales garantizarán el acceso a vacunas y medicamentos esenciales.

Por Alejo Pombo

Argentina concretó ayer su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse el plazo legal de un año que exige la notificación previa ante las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno confirmó la medida y sostuvo que la decisión no deteriora la calidad del sistema sanitario nacional.

La salida, anticipada desde marzo de 2025, se inscribe en una estrategia que prioriza la autonomía en la gestión de políticas sanitarias y la profundización de vínculos con organismos regionales y acuerdos bilaterales. El Gobierno remarca especialmente la permanencia de Argentina en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo Fondo Rotatorio —mecanismo que facilita la adquisición conjunta de vacunas e insumos críticos— se consolida como la principal vía para garantizar disponibilidad y precios competitivos en medicamentos esenciales.

Las autoridades sostienen que esta reconfiguración fortalece la capacidad del país para definir e implementar sus propias políticas sanitarias, sin depender de los lineamientos de un organismo global. Sin embargo, la medida abre interrogantes sobre el acceso a programas internacionales de salud pública y el posicionamiento de Argentina en futuras emergencias sanitarias de alcance mundial.