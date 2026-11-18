El INDEC informó que los precios mayoristas subieron 1,6% en octubre, la mitad del registro de septiembre. El indicador acumuló un aumento del 24,8% en lo que va del año, mientras que los productos refinados del petróleo estuvieron entre los rubros de mayor incidencia.

Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre y mostraron una desaceleración frente al 3,2% registrado en septiembre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 24,8% en los primeros diez meses de 2026 y del 29,8% en la comparación interanual.

El indicador mide la evolución de los precios de los productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado interno. La variación de octubre estuvo impulsada principalmente por los bienes de origen nacional, que subieron 1,6%, mientras que los importados registraron un avance del 0,9%.

Dentro de los productos nacionales, los manufacturados aumentaron 1,8% y los primarios, 1,1%. La energía eléctrica, en tanto, no presentó variaciones durante el mes.

Entre los rubros con mayor incidencia se destacaron los productos refinados del petróleo, que registraron un incremento del 4,6% y aportaron cerca de 0,6 puntos porcentuales al resultado general. También incidieron las subas de sustancias y productos químicos y de petróleo crudo y gas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado a través de sus redes sociales y destacó la desaceleración respecto del mes anterior. El funcionario vinculó la evolución de los precios mayoristas con el orden fiscal y monetario impulsado por el Gobierno.

La baja mensual representa un cambio respecto de septiembre, cuando el IPIM había registrado un aumento del 3,2%. Sin embargo, el acumulado anual y la variación interanual muestran que los precios mayoristas todavía mantienen incrementos significativos.