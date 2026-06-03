La impactante declaración sobre Luque que sacudió el juicio

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un testimonio que puso el foco sobre Leopoldo Luque. El médico Rodolfo Benvenutti declaró que el neurocirujano consideraba la operación de cabeza del exfutbolista como “su bala de plata” y aseguró que atravesó una fuerte crisis emocional durante aquel proceso.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes una nueva audiencia cargada de tensión, con cruces entre abogados, cuestionamientos a una pericia y declaraciones que podrían tener impacto en la investigación. Entre los testimonios más relevantes estuvo el del médico Rodolfo Benvenutti, quien aseguró que el neurocirujano Leopoldo Luque consideraba la operación de cabeza del exfutbolista como “su bala de plata” y que insistió fuertemente para realizarla.

Benvenutti, médico cercano al abogado y empresario Víctor Stinfale, relató ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro una conversación mantenida en los días previos a la intervención quirúrgica a la que fue sometido Maradona en noviembre de 2020.

“Luque le aseguró a Stinfale que operar a Maradona era ‘su bala de plata’. Ahí empezaron a discutir fuerte”, declaró el profesional. Según su versión, el neurocirujano entendía que la intervención representaba una oportunidad determinante en su carrera.

El testigo sostuvo además que había advertido a Luque sobre su estado emocional antes de la cirugía. “Yo le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación”, señaló.

Durante su exposición, Benvenutti describió una escena de alta tensión posterior a la intervención. Según relató, Luque se encontraba visiblemente afectado y sufrió una crisis emocional. “Empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, fue Stinfale quien intentó contener al médico en ese momento. El relato se suma a otros elementos incorporados durante el proceso judicial que buscan reconstruir las decisiones médicas adoptadas durante los últimos días de vida del ex capitán de la Selección argentina.

La audiencia también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado defensor de Luque, Francisco Oneto, y el juez Alberto Ortolani. El magistrado cuestionó las reiteradas interrupciones del letrado durante las declaraciones de los testigos.

“Si, pero nos lleva a todos al límite”, le reprochó Ortolani. Oneto respondió que estaba defendiendo a un cliente acusado de homicidio y que la situación también lo mantenía bajo presión.

Por otra parte, el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se excluya del expediente un informe elaborado por la médica Mariana Flichman, al considerar que existió una incompatibilidad en su actuación como perito de parte y como testigo durante el debate oral.

En la misma jornada también declararon Enrique Barrio y Germán Dornelli, ambos vinculados a la prestación de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Barrio explicó que la atención médica brindada a Maradona en su residencia no siguió los procedimientos habituales y afirmó que las indicaciones eran definidas por los médicos tratantes.

“El pedido era de enfermería las 24 horas, médico clínico diario y control neurológico cada 15 días”, señaló durante su declaración. Además, remarcó que cualquier paciente bajo cuidados domiciliarios intensivos es considerado un “código rojo” por la complejidad de su estado de salud.

Dornelli, por su parte, explicó el funcionamiento de la coordinación médica y señaló que Nancy Forlini, una de las imputadas en la causa, actuaba como nexo entre los profesionales tratantes y las áreas de auditoría médica de Swiss Medical.

El juicio continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones testimoniales y la incorporación de pruebas documentales. El proceso busca determinar las responsabilidades de los siete profesionales de la salud imputados por presunto homicidio simple con dolo eventual en relación con la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.