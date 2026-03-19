Desapareció una nena de 2 años en Córdoba y activaron la Alerta Sofía

Esmeralda Pereyra López, de 2 años, desapareció este miércoles en Cosquín, Córdoba. El Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía y un amplio operativo con drones, perros y fuerzas especiales rastrea la zona. Quienes tengan información deben llamar al 134.

Por Alejo Pombo

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín, provincia de Córdoba, tras la desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de 2 años vista por última vez el 18 de marzo. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía y pidió colaboración ciudadana a través de la línea 134.

Las tareas de rastrillaje parten del domicilio de la menor, en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, establecido como «punto cero» del operativo. Participan fuerzas de seguridad, unidades caninas, personal de rescate y drones que cubren un amplio radio en la zona. El operativo está coordinado por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo.

Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato al 134.

¿Qué es la Alerta Sofía?

Es un sistema de emergencia desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente. Implica la difusión masiva del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. Para activarse, requiere autorización judicial y debe cumplir requisitos específicos, entre ellos que hayan transcurrido menos de 72 horas desde la desaparición y que exista una investigación penal en curso.

ALERTA SOFÍA Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026