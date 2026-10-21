La defensa de Cosachov pidió su absolución en el juicio por Maradona

La psiquiatra Agustina Cosachov pidió ser absuelta por falsedad ideológica y planteó que el delito prescribió. Su defensa cuestionó las pruebas y defendió su actuación médica. En la misma audiencia, los abogados del psicólogo Carlos Díaz también reclamaron la absolución de su cliente.

La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó este martes 20 de octubre su absolución por el delito de falsedad ideológica y, de manera subsidiaria, que se declare la prescripción de esa imputación. El planteo se realizó durante los alegatos finales del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

El abogado Martín Etchart sostuvo que no debería haber imputados en el proceso y argumentó que el debate debe determinar si existió o no mala praxis médica. Por su parte, Marcelo Rodríguez Jordán, integrante del equipo defensor, pidió que no se aplique una inhabilitación para ejercer la medicina y solicitó la eximición de prisión para la especialista.

El principal defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, cuestionó el desempeño de la empresa de medicina prepaga y sostuvo que habría obstaculizado el proceso judicial. También señaló contradicciones entre algunos testimonios y los registros médicos incorporados a la causa.

Durante su exposición, el abogado defendió la actuación profesional de la psiquiatra y afirmó que su intervención no fue improvisada. Según su argumento, la historia clínica demostraría que mantuvo un seguimiento minucioso del estado de salud del exfutbolista.

Mischanchuk también se refirió a la internación de Maradona en una clínica de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural. Sostuvo que la intervención quirúrgica fue exitosa y que la necesidad de sedación demoró su salida del establecimiento.

Además, destacó que la autopsia no detectó alcohol ni drogas de abuso y que los medicamentos encontrados correspondían a los que, según la defensa, le habían sido suministrados durante el tratamiento.

La defensa de Carlos Díaz también pidió la absolución

Durante la misma jornada, Luciano Zorrilla, abogado del psicólogo Carlos Díaz, reclamó que su cliente sea absuelto y cuestionó las pruebas presentadas por la acusación.

El letrado sostuvo que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad en la muerte del exfutbolista y afirmó que las distintas acusaciones no lograron establecer una conclusión común sobre su intervención.

“Esta parte no desconoce el dolor de las hijas y familiares de Maradona, pero la Justicia exige pruebas. En este juicio, esa prueba brilla por su ausencia”, planteó Zorrilla durante su alegato.

El abogado insistió en que Díaz no debería estar entre los acusados y negó que su actuación haya contribuido al desenlace fatal.

El juicio entra en su etapa decisiva

Los alegatos de las defensas se desarrollan después de que fiscales y querellantes expusieran sus conclusiones y solicitaran distintas penas para algunos de los profesionales imputados.

En el caso de Cosachov, la acusación sostiene que existieron responsabilidades en la atención médica de Maradona durante su internación domiciliaria, mientras que la defensa rechaza esa interpretación y reclama su absolución.

El tribunal deberá analizar los argumentos de todas las partes y las pruebas incorporadas al expediente antes de emitir una resolución. La muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, es el eje de un proceso judicial que busca establecer si hubo responsabilidades penales en la atención que recibió durante sus últimos días.