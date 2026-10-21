Brasil repudia a Milei por sus acusaciones de fraude electoral

La Cancillería brasileña acusó a Javier Milei de intentar interferir en el proceso democrático tras sus advertencias sobre un posible fraude electoral. El cruce con Lula se produjo a cinco días del balotaje frente a Flávio Bolsonaro, mientras la Justicia electoral exige a Meta garantizar un trato equitativo para ambas campañas.

La Cancillería de Brasil rechazó el martes 20 de octubre las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre un posible fraude en el balotaje presidencial del próximo domingo 25. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó sus dichos como un “inaceptable intento de injerencia externa” y defendió la transparencia del sistema de voto electrónico brasileño.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño cuestionó las expresiones de Milei contra el Poder Judicial y el mecanismo de votación. También sostuvo que el mandatario argentino reiteró afirmaciones falsas vinculadas con quienes perdieron las elecciones de 2022 y el intento de golpe de Estado ocurrido tras esos comicios.

El Gobierno de Lula aseguró que el sistema de votación electrónica es seguro y que observadores internacionales respaldaron su funcionamiento durante la primera vuelta. Además, remarcó que la decisión sobre el futuro político de Brasil corresponde exclusivamente a sus ciudadanos.

Los ataques de Milei contra Lula

El conflicto se profundizó después de que Milei publicara en la red social X un mensaje en el que puso en duda la transparencia de las elecciones brasileñas. “Espero que el último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”, escribió en referencia a Lula, quien disputará la segunda vuelta frente al senador Flávio Bolsonaro.

El Presidente argentino también cuestionó al mandatario brasileño por sus declaraciones sobre la reducción de la semana laboral a cinco días y lo calificó de “zurdo ladrón”. En otra publicación, criticó lo que consideró una contradicción entre las posiciones públicas de Lula y las acusaciones de misoginia dirigidas contra sus adversarios políticos.

La controversia se originó luego de que Lula defendiera una iniciativa para reducir la jornada laboral semanal y señalara las dificultades que enfrentan las mujeres para compatibilizar el empleo remunerado con las tareas domésticas.

La disputa por las plataformas digitales

El cruce diplomático se produce en medio de otra controversia vinculada con la campaña electoral brasileña: las denuncias sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y su posible impacto en la difusión de contenidos políticos.

En ese contexto, el oficialismo brasileño cuestionó la actuación de Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y planteó objeciones relacionadas con la distribución de publicaciones políticas durante la campaña.

Estas acusaciones se inscriben en una disputa más amplia sobre las condiciones de competencia entre los candidatos. Sin embargo, las denuncias vinculadas con las plataformas digitales no implican, por sí mismas, que exista una decisión judicial de anular la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Un balotaje que suma tensión diplomática

La segunda vuelta presidencial está prevista para el domingo 25 de octubre. Lula buscará continuar en el poder frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cuenta con el respaldo público de Milei.

La intervención del mandatario argentino generó una nueva respuesta oficial de Brasil y profundizó las diferencias entre ambos gobiernos. La Cancillería brasileña insistió en que la elección debe desarrollarse sin injerencias extranjeras y que el resultado debe surgir exclusivamente de la voluntad de los votantes.