Por Gabriel Rodriguez

En su visita a Santa Fe, donde fue para respaldar a la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Carolina Losada como candidata a senadora, el ex presidente Mauricio Macri realizó una broma sobre las drogas que fue registrada en un video que se hizo viral en redes y le valió duras críticas por parte de la titular del Sedronar, Gabriela Torres.

En un bar de Rosario, mientras todos se habían pedido un café, el líder del PRO quiso un licuado y largó: «Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo». Hasta iba todo bien, pero luego se despachó con un cierre que sorprendió a las personas que lo acompañaban: «Lo mío es el crack y la heroína».

Pese a algunas risas que celebraron el intento de chiste, minutos después la situación se viralizó rápidamente ya que la humorada fue hecha justo en Rosario, ciudad que desde hace varios años es atemorizada por la violencia del narcotráfico.

La titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Gabriela Torres, consideró «de mal gusto» las expresiones de Macri porque «estigmatiza y frivoliza la problemática del consumo de sustancias».

«Parece un comentario frívolo de una persona con responsabilidad pública que nunca ha realizado políticas de cuidado porque, si no, no se trataría un tema así tan livianamente», señaló la funcionaria nacional.